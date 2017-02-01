الأمين العــام الســـابق لمــجلس قضـاء العـاصمة أمـام الجنايـات

توبع رفقة مقاولين بتبديد أموال عمومية وصفقات مشبوهة

تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الأسبوع المقبل، ملف قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر، المتابع رفقة مسير شركة “بوسكرام” للمنتجات الورقية وكذا حرفي في تصنيع الأفرشة، بـ”جناية التزوير في محرر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية، جنحة التزوير في محرر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع”.

تدور وقائع القضية حول ما تم اكتشافه بخصوص تبديد المتهم لأموال عمومية، من خلال صفقة إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي، وتزويد المجلس بجميع المستلزمات الورقية، والتي كلفت الوزارة الوصية مبلغ 7.3 ملايين دينار، وهو مبلغ خيالي بالنسبة لما تم إنجازه، وهي الصفقة التي من المفروض تمنح عبر مناقصة، مثلما ينص عليه قانون الصفقات العمومية المعمول به في مثل هذه الحالات، غير أن الأمين العام، قام بمنحها لصديقه صاحب شركة “بوسكرام” المتهم في القضية أيضا. وقد اكتشفت القضية حينما شك النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة في الأمر، فقام بمراسلة وزير العدل حافظ الأختام، الذي قام بإرسال لجنة تفتيش، يترأسها مدير الدراسات بالوزارة، أين توصلت التحريات إلى عدم وجود ثغرة مالية، كما كان يعتقد، بل هناك “تضخيم للفواتير وسوء تسيير نفقات الميزانية، بسبب نقص تأهيل”، كما أسفرت عملية التفتيش على نقص في مستندات المحاسبة، لأن التفتيش، حسب ما جاء في الملف، كشف بأن “سجلات نشاط المجلس في سنوات 2001 / 2002 / 2003 غير مرقمة وغير مرقعة، والكتابات المحاسبية خاطئة، خلافا لما نصت عليه القوانين”، وبالنسبة لنشاط سنة 2004، “تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير، لكن أصولها مفقودة، في حين تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005”.

كما طالت الأفعال المتابع بها المتهمون، أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمات، التي أوكلت للمتهم “ت.عاشور” حرفي في الأفرشة، حيث تبين أنه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995/1996 “دون وصولات الطلب، وبذلك لم يتم الاستجابة لدفع المستحقات وقتها”، ذلك أنه “وابتداء من سنة 2001، شرع الأمين العام السابق بتسوية وضعيته المالية بطريق إعداد وصولات الطلب بشكل غير قانوني”، وأن عدد الوحدات التي تم إصلاحها بالنظر للفواتير المقدمة التي تم تسديدها إلى المقاول “ت.عاشور” لم يتم العثور عليها سواء على سجلات الجرد أو على محاضر إصلاح العتاد الغير صالح للاستعمال، التي وضعت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة لبيعها، فيما أثبت التحقيق بأن الأسعار المطبقة تفوق الأسعار المتفق عليها، حيث وصلت القيمة الإجمالية لعمليات الإصلاح، حسب الفواتير المقدمة أزيد من 9.4 ملايين دينار، كما أن أسعار اقتناء الجديد، حسب ما جاء في التحقيق “فاقت الأسعار المطبقة خلال سنتي 2006 و2007”. أما عن استفادة المتهم “ع.كمال” صاحب شركة المنتجات الورقية، الذي كان يمون المجلس بجميع المستلزمات الورقية، من أموال المجلس بطريقة مخالفة للمعمول به من قـــــوانين، فقـــد توبع الرجل على أساس “إبرام صفقة مع مؤسسة خــــــاضعة للقانون العام، مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها”.



زهرة دريش

