الأمن يغيب عن ثانوية “اث عيسى”

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
التلاميذ يريدون حلا عاجلا
يشتكي طلاب ثانوية “ايت عيسى ميمون” التابعة لدائرة واقنون بتيزي وزو من حالة اللاأمن التي يعيشها محيط الثانوية والذي أضحى خطرا حقيقيا عليهم وعلى حياتهم، ودفعهم إلى الخروج في العديد من المرات في حركات احتجاجية وشن إضراب عن الدراسة بهدف الضغط على الجهات المعنية بالأمر وإجبارها على الالتفاتة إلى حالتهم وإيجاد حل سريع لها.
وحسب ما أكده أولياء التلاميذ الذين يساندون بصفة مطلقة مطـــالب أبنائهم، فإن هذه الثانوية الـــتي تقــع بالطريق المــؤدي إلى الملعب البلدي وبالتحديد بالمكان المسمى “ثبلاكين” قد أصبحت محيطهم الخـــارجي بمثابة مرتع لمختلف الشبان الذين لا شغل لهم، والذين غالبا ما تورطوا في عملية الاعتداء على طلاب هذه الثانوية خلال خروجهم من مؤسستهم التربوية.
وكما أضــاف أولياء التلاميذ، فإن الفتيات هن الفئة الأكثر تضررا، خاصة وأنهن مجبرات على المشي على مسافة لا تقل عن 100 متر لغرض الالتحاق بمدارسهن وسط جــــو يسوده اللاأمن والخـــوف، وفي هذا الصدد صرح أحد التلاميذ “لا يمر يوما دون أن يتعرض أحد زملائنا خاصة الفتيات إلى اعتداء من طرف الشبان الذين يحومون حول الثانوية كالنسور التي تنتظر أن تصطاد فريستها، ما جعلـــنا نعيش حالة من الخـــوف والرعب بصفة يومية، إنه حقا وضع لا يطاق”.
من جهته، قال ممـــثل عن جمعية أولياء التلاميذ “إن الوضع السائد بثانويتنا يستدعي دق نــاقوس الخطر إلى الجهات المسؤولة ومطالبتها بالالتفاتة إلى الوضع السائد بتوفير الأمن على مستوى هذه الثانوية التي تقع في مكان منعزل الذي أضيف إليه انعدام عناصر الأمن”.
قبل أن يضيف أن أولياء التلاميذ منذ فتح الثانوية لأبوابها وهم يرفعون انشغال انعدام الأمـــن إلى الجهــات المحلية المــسؤولة، والذين كانوا في كل مرة يعـــدونهم بتحـــسين الوضــع وتوفير الأمن إلا أن الوضع يزداد تفاقما يوما بعد يوم وأضحى يشكل خطرا حقيقيا على حياة التلاميذ الذين باتوا يخافون من تأزم الوضع أكثر.
وأمام هذا الوضع الذي دفع طلاب هذه الثانوية إلى شن إضراب عن الدراســـة في العديد من المـــرات وكذا مســـيرة سلمية للمطالبة بالأمن، فإن أولياء التلاميذ قد رفعـــوا الانشــغال إلى كل من رئيس البلدية لاث عيسى مســـمون ورئيس دائرة واقنون، وطالبوهم بحل عاجل قبل أن يـــوجهوا نداءهم إلى رجال الدرك الوطني لغرض القيام بــدورات إلى محيط الثانوية خاصة خلال أوقــات الدخول وكذا الخروج للتـــلاميذ ما يضمن لهم نوعا من الراحة والطمأنينة.
صبرينة. ا
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