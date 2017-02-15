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“الأفـــــلان” والثلــــث الرئاســــي يسيطران على هياكل مجلس الأمة

فبراير 15, 2017 الحدث 0

“الأفـــــلان” والثلــــث الرئاســــي يسيطران على هياكل مجلس الأمة

بــن صالـــــح ينصـــــب ولــــد عبــــاس نائبــــا لـــه

نصب، أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، كلا من جمال ولد عباس وطوافشية زبير وبوحفص حوباد عن حزب جبهة التحرير الوطني، رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي، وسليماني عبد الكريم عن التجمع الوطني الديمقراطي نوابا للرئيس، كما نصب كذلك رؤساء اللجان ومقررين، وذلك بعد التشاور، الذي تم بينه ورؤساء المجموعات البرلمانية في إطار عملية تجديد هياكل المجلس، التي تجرى سنويا”.

بالنسبة لرؤساء اللجان، تم تنصيب محمد ماني رئيسا للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، وبن قرطبي نور الدين رئيسا للجنة الدفاع الوطني، العسكري محمد الطيب رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، ماحي مختار رئيسا للجنة الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بن سالم رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
كما تم تنصيب كل من شبلي بشير رئيسا للجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وغريسي مهني رئيسا للجنة التجهيز والتنمية المحلية، ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، وكذا محمد زكرياء رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني.
وأشارت القوائم، التي نشرتها إدارة مجلس الأمة إلى “تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قوائم اللجان بمعدل 20 عضوا، والثلث الرئاسي قوائم اللجان بمعدل 19 عضوا يليها التجمع الوطني الديمقراطي بمعدل 18 عضوا”.
لخضر داسة

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