آخر تحديث : فبراير 3rd, 2017 8:30 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“الأسود غير المروضة“ تواجه “الفراعنة“ فـــي ثالث نهائـــي تاريخي

فبراير 03, 2017 رياضة 0

“الأسود غير المروضة“ تواجه “الفراعنة“ فـــي ثالث نهائـــي تاريخي

ملعب ليبروفيل يحتضن النهائي غدا الأحد  

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كـان الغابون بعد تغلب على غانا بثنائية نظيفة 2-0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين لحساب الدور نصف نهائي على ملعب فرانسفيل. وأعادت الأسود غير المروضة سيناريو „كان“ 2008 حينما تغلبت على غانا البلد المضيف 1-0 لتواجه مصر في الدور النهائي.

وافتتح ميشال نجادجوي التسجيل لصالح الكاميرون، مستغلا هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة 90+ 3 بعد هجمة معاكسة انفرد خلالها بالحارس رزاق ووضع الكرة في الشباك ليتمكن زملاء الحارس المتألق أوندوا من بلوغ المباراة النهائية بعدما غابوا عنها منذ 2008.
وضرب منتخب الكاميرون، الفائز باللقب أعوام 1984و1988 و2000 و2002، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره المصري، في تكرار لمواجهتي المنتخبين في نهائي نسختــــــي البطولة عامي 1986 بمــصر و2008 بغانا، والتي حسمــــهــما منتخب الفراعنه لمصلحته. وكان المنتخــــب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمـــم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، قد تأهل إلى الدور النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على بوركينا فاسو الأربعاء الفارط.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب ليبروفيل النهائي الكبير بين الأسود غير المروضـــة وفراعنة مصر غدا الأحد على الساعة الثامنة ليلا.
م. نور الدين

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 03, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 31, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 30, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 29, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 28, 2017

همسات

بول بوت لن يدرب “الخضر”

بول بوت لن يدرب “الخضر”

فبراير 01, 2017 0

رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
اقرأ المزيد
مرضى يفرون من الأطباء بسطيف!

مرضى يفرون من الأطباء...

فبراير 01, 2017 0

بــن شهيـــدة فـي الكونغـرس

بــن شهيـــدة فـي...

فبراير 01, 2017 0

مناصــــرة و”الصولــــد”

مناصــــرة و”الصولــــد”

يناير 31, 2017 0

السفير الألماني مرتاح عند بن صالح

السفير الألماني مرتاح عند...

يناير 31, 2017 0

عيسى معجب بالزواج القبائلي

عيسى معجب بالزواج القبائلي

يناير 31, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  