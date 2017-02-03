“الأسود غير المروضة“ تواجه “الفراعنة“ فـــي ثالث نهائـــي تاريخي

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فبراير 03, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
ملعب ليبروفيل يحتضن النهائي غدا الأحد
تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كـان الغابون بعد تغلب على غانا بثنائية نظيفة 2-0، في المواجهة التي جمعت المنتخبين لحساب الدور نصف نهائي على ملعب فرانسفيل. وأعادت الأسود غير المروضة سيناريو „كان“ 2008 حينما تغلبت على غانا البلد المضيف 1-0 لتواجه مصر في الدور النهائي.
وافتتح ميشال نجادجوي التسجيل لصالح الكاميرون، مستغلا هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة 90+ 3 بعد هجمة معاكسة انفرد خلالها بالحارس رزاق ووضع الكرة في الشباك ليتمكن زملاء الحارس المتألق أوندوا من بلوغ المباراة النهائية بعدما غابوا عنها منذ 2008.
وضرب منتخب الكاميرون، الفائز باللقب أعوام 1984و1988 و2000 و2002، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره المصري، في تكرار لمواجهتي المنتخبين في نهائي نسختــــــي البطولة عامي 1986 بمــصر و2008 بغانا، والتي حسمــــهــما منتخب الفراعنه لمصلحته. وكان المنتخــــب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمـــم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، قد تأهل إلى الدور النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على بوركينا فاسو الأربعاء الفارط.
ومن المقرر أن يحتضن ملعب ليبروفيل النهائي الكبير بين الأسود غير المروضـــة وفراعنة مصر غدا الأحد على الساعة الثامنة ليلا.
م. نور الدين
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