الأســواق المـــوازية تهـــزم الحكــومة!

ظهور 44 موقعا جديدا في 2016

إدمــــاج البـــــــاعة غــــــير الشرعيــــــين لم تتجـــــــــاوز 42 بالمــــــــائة

استـــلام 21 سوقــــــا مغطـــــــاة فقط من أصــــــــل 291 مبرمجــــــة

كشف تقرير لوزارة التجارة، عن ظهور ما لا يقل عن 44 سوقا موازيا جديدا، في حين أن حوالي 1.035 سوق تم إزالته منذ إطلاق عملية مكافحة المواقع التجارية غير القانونية في أوت 2012.

من بين1412 سوق موازي، كانت موجودة قبل 2012, تم إزالة 73 بالمائة خلال أربع سنوات، أي 1.035 موقع غير قانوني, يفيد نفس التقرير, الذي أشار إلى أنه من بين 49.856 متدخلا ينشطون في هذه الأسواق, تم إعادة إدماج 21.239 تاجرا في القطاع التجاري الشرعي أي بنسبة42 بالمائة. يذكر، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أطلقت في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.

وبالموازاة, تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه التجارة غير الموازية بمئات المشاريع للأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.

في هذا الصدد، سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا بـ12 مليار دج، وجه لإنجاز 783 سوق جواري، وإلى غاية نهاية 2016, تم استلام 635 سوق جواري، لكن من بينها 242 سوق منجز وغير مستغل, و163 لم يتم توزيعها بعد, في حين أن 148 سوق ينتظر الإنجاز.

وبالنسبة للأسواق غير المستغلة, تفسر هذه الوضعية عموما برفض المتدخلين استغلالها بفعل صغر حجمها أو بعدها عن المناطق العمرانية والتجارية، يوضح نفس المصدر.

ويتعلق الأمر أيضا، بعدم توزيع المحلات للمستفيدين من طرف البلديات وإهمال المحلات من طرف المستفيدين, وعدم استكمال التهيئة الخارجية (كهرباء ومياه) وغير ملائمة مساحة المحل مع بعض النشاطات التجارية.

وبخصوص مشروع إنجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة، كان المشروع يهدف في البداية لإنجاز 291 من هذه الأسواق بغلاف مالي يقدر بـ10 مليار دج. ويشير نفس التقرير، إلى أن “هذا المشروع يرمي خاصة إلى تحسين توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وتقريب المواطنين من مراكز التزود بهذه المنتجات”. ولكن تبعا لتجميد أو إلغاء مشاريع التجهيزات العمومية، انتقل عدد المشاريع المنجزة للأسواق المغطاة على المستوى الوطني من 291 سوق إلى 80 سوقا, حسبما جاء في التقرير.وحتى نهاية 2016, قدر عدد الأسواق المغطاة التي تم استلامها بـ21 فقط،11بمعسكر (منها 2 فقط قيد الاستغـــــلال) و4 بالبليـــــــــدة و3 أسواق بقسنطينة وسوقين بالنعامة وسوق واحد بالبويرة.

نسرين.ف