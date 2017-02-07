الأسـد يصـف تصريح تـرامب بـ”الواعـد”

آخر تحديث : فبراير 7th, 2017 11:08 مساءً
فبراير 07, 2017 Wakteldjazair دولي 0
تحدث فيه عن أولوية قتال “داعش”
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن الرئيس السوري بشار الأسد أمس، قوله، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية لقتال الإسلاميين المتشددين وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية أمر “واعد”، لكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.
كان ترامب أشار، إلى أنه قد يوقف الدعم الأمريكي لمقاتلي المعارضة السورية، وربما يساعد سوريا في قتالها للدولة الإسلامية.وجعل ترامب هزيمة الدولة الإسلامية هدفا محوريا لرئاسته، ووقع أمرا تنفيذيا يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وقادة الأركان المشتركة ووكالات أخرى، وضع خطة أولية للتقدم في هذا السبيل في غضون 30 يوما.ونقلت الوكالة السورية عن الأسد قوله، لمجموعة صحفيين من بلجيكا، “أعتقد أن هذا واعد، لكن علينا أن ننتظر، فلا يزال من المبكر أن نتوقع أي شيء عملي.”
وقال ترامب في تغريدة كتبها يوم الاثنين “خطر الإرهاب الإسلامي المتشدد حقيقي للغاية. انظر فحسب إلى ما يحدث في أوروبا والشرق الأوسط. على المحاكم أن تتصرف بسرعة.”ونقل عن الأسد أيضا قوله، إن التعاون الأمريكي الروسي فيما يتعلق بتصعيد القتال ضد المتشددين ستكون له نتائج إيجابية.
وكالات
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