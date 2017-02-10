آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الأسطــول البحـــــري الجــــــزائري سيتـــــــدعم بـ 23 بــــــــــاخرة

فبراير 10, 2017 الحدث 0

الأسطــول البحـــــري الجــــــزائري سيتـــــــدعم بـ 23 بــــــــــاخرة

لبلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أن “النقل البحري يشكل نقطة ضعف قطاع النقل في بلادنا، إذ لا يتعدى نقل البضائع بحرا 3.5 بالمائة عبر 9 بواخر تمثل الأسطول الوطني، وهو رقم متواضع مقارنة بما يتم نقله في بلدان أخرى من طرف شركات أجنبية”.
على هامش إشرافه على مراسم استلام باخرة تيمقاد لنفل البضائع التي تم اقتناؤها بـ 25 مليون دولار، بطــــاقة استيعاب تقدر بـ 12 ألف طن أو ما يعادل 800 حاوية، كشف طلعي عن برنامج لتدعيم الأسطول الحالي بـ 23 باخرة، سيتم اقتناؤها من أجل بلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة على المدى المتوسط.
وأوضح طلعي، أن “اللجوء إلى الشراكة في مجال النقل البحري، أضحى اليوم ضرورة ملحة”، مرجحا في المستقبل، إمكانية إبرام مجمع النــــقل البحري لشراكات من أجل نقل البضائع التي تدخل وتخرج من موانئ الجزائر لبلوغ الأهداف المسطّرة .
وبخصوص تكوين الكوادر البحرية، لم يخف طلعي النقص المسجل في هذا الإطــــار، حيث أعلن بالمناسبة عن استحداث مدرسة تكــوينية جــــديدة تضاف للمدارس الموجودة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في هذا التخصص.


ساسي.ب

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 06, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017

همسات

في حال حـدوث أخطاء طبية

في حال حـدوث أخطاء طبية

فبراير 10, 2017 0

رافع متدخلون في أعقاب أشغال لقاء دراسي طبي-قضائي ببسكرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة تكون مهمتها استشارية...
اقرأ المزيد
تحـــدي القنــــاة الثالثــــة

تحـــدي القنــــاة...

فبراير 10, 2017 0

أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

أين هي جمعيات حماية...

فبراير 10, 2017 0

نكاز مرشح للبرلمان

نكاز مرشح للبرلمان

فبراير 08, 2017 0

بحــث فـي فائــدة التفاصيــل

بحــث فـي فائــدة...

فبراير 08, 2017 0

غيغـــو عنـــد بــن صالـــح

غيغـــو عنـــد بــن...

فبراير 08, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  