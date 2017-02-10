الأسطــول البحـــــري الجــــــزائري سيتـــــــدعم بـ 23 بــــــــــاخرة

لبلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أن “النقل البحري يشكل نقطة ضعف قطاع النقل في بلادنا، إذ لا يتعدى نقل البضائع بحرا 3.5 بالمائة عبر 9 بواخر تمثل الأسطول الوطني، وهو رقم متواضع مقارنة بما يتم نقله في بلدان أخرى من طرف شركات أجنبية”.

على هامش إشرافه على مراسم استلام باخرة تيمقاد لنفل البضائع التي تم اقتناؤها بـ 25 مليون دولار، بطــــاقة استيعاب تقدر بـ 12 ألف طن أو ما يعادل 800 حاوية، كشف طلعي عن برنامج لتدعيم الأسطول الحالي بـ 23 باخرة، سيتم اقتناؤها من أجل بلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة على المدى المتوسط.

وأوضح طلعي، أن “اللجوء إلى الشراكة في مجال النقل البحري، أضحى اليوم ضرورة ملحة”، مرجحا في المستقبل، إمكانية إبرام مجمع النــــقل البحري لشراكات من أجل نقل البضائع التي تدخل وتخرج من موانئ الجزائر لبلوغ الأهداف المسطّرة .

وبخصوص تكوين الكوادر البحرية، لم يخف طلعي النقص المسجل في هذا الإطــــار، حيث أعلن بالمناسبة عن استحداث مدرسة تكــوينية جــــديدة تضاف للمدارس الموجودة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في هذا التخصص.



ساسي.ب