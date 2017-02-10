الأسد يرفض إقامة مناطق آمنة في سوريا

آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً
فبراير 10, 2017 Wakteldjazair دولي 0
قال إن الفكرة لن تجدي
رفض الرئيس السوري بشار الأسد، إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين – وهي فكرة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- قائلا إنها لن تجدي.
جاءت تصريحات الأسد في مقابلة نشرت أمس، مع موقع ياهو الإخباري.وقال الأسد، إنه يرحب بالقوات الأمريكية في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بشرط أن تنسق واشنطن مع دمشق وتعترف بسيادة حكومته.وقال “إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب، ينبغي أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية.”
وكالات
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