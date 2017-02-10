آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الأسد يرفض إقامة مناطق آمنة في سوريا

فبراير 10, 2017 دولي 0

الأسد يرفض إقامة مناطق آمنة في سوريا

قال إن الفكرة لن تجدي

رفض الرئيس السوري بشار الأسد، إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين – وهي فكرة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- قائلا إنها لن تجدي.
جاءت تصريحات الأسد في مقابلة نشرت أمس، مع موقع ياهو الإخباري.وقال الأسد، إنه يرحب بالقوات الأمريكية في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بشرط أن تنسق واشنطن مع دمشق وتعترف بسيادة حكومته.وقال “إذا أرادت الولايات المتحدة أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب، ينبغي أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية.”

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 06, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 05, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 04, 2017

همسات

في حال حـدوث أخطاء طبية

في حال حـدوث أخطاء طبية

فبراير 10, 2017 0

رافع متدخلون في أعقاب أشغال لقاء دراسي طبي-قضائي ببسكرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة تكون مهمتها استشارية...
اقرأ المزيد
تحـــدي القنــــاة الثالثــــة

تحـــدي القنــــاة...

فبراير 10, 2017 0

أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

أين هي جمعيات حماية...

فبراير 10, 2017 0

نكاز مرشح للبرلمان

نكاز مرشح للبرلمان

فبراير 08, 2017 0

بحــث فـي فائــدة التفاصيــل

بحــث فـي فائــدة...

فبراير 08, 2017 0

غيغـــو عنـــد بــن صالـــح

غيغـــو عنـــد بــن...

فبراير 08, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  