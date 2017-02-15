الأساتــذة الجــدد بتيـــزي وزو يريــدون رواتبهــــم

لم يتلقوها منذ التحاقهم بمناصبهم مطلع السنة

يناشد الأساتذة الجدد الذين التحقوا بقطاع التربية الوطنية مع انطلاق السنة الدراسية الجارية، والناشطين على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية الموزعة عبر إقليم تيزي وزو، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ضرورة صب رواتبهم الشهرية في أقرب الآجال الممكنة كونهم لم يتلقوا وإلى غاية حد كتابتنا لهذه الأسطر ولو دينارا واحدا.

رغم تصريحات الوزارة الوصية التي أكدت في العديد من المناسبات أن دفع رواتب الأساتذة الجدد على كافة القطر الوطني سيكون قبل نهاية شهر جانفي المنصرم، إلا أن الوعود لا تزال مجرد حبر على ورق بالنسبة للأساتذة الجدد التابعين لعاصمة جرجرة.

ولعل ما أرق كثيرا هؤلاء هي تلك المعلومات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتلقي الأساتذة الجدد الناشطين على مستوى العديد من ولايات الوطني لأجورهم، وهم لا يزالون يحلمون بموعد استلام راتبهم الذي ينتظرونه بفارغ الصبر نظرا لحاجتهم الماسة إليه خاصة أمام غلاء المعيشة والأسعار التي تعرف ارتفاعا من يوم إلى آخر، وفي هذا الصدد صرح أحدهم “ما الفرق بيننا وبين الأساتذة التابعين للولايات الأخرى، نحن نؤدي نفس المهمة، ولماذا لا نتمتع بنفس الحق أيضا ونتحصل نحن أيضا على رواتبنا التي نحن بحاجة ماسة إليها”.

ولقد أجمع جل الأساتذة الذين تحدثوا لـ«وقت الجزائر” سواء الناجحين منهم من الوهلة الأولى بعد إجراء المسابقة، أو الذين تم استدعاؤهم من القائمة الاحتياطية الذين تم توظيفهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، عن حاجتهم الماسة لرواتبهم التي لم يتلقوها بعد رغم مرور أكثر من 5 أشهر من التدريس بالنسبة للأغلبية منهم، وفي هذا الصدد أكدت لنا إحدى المعلمات “كوني أستاذة في الطور الابتدائي بتيزي وزو أناشد وزيرة التربية الوطنية ضرورة الالتفاتة إلى حالتنا والعمل على صب أجورنا الشهرية لأننا بحاجة ماسة إليها فأنا مثلا أدفع يوميا ما لا يقل عن 15 دينارا لوسائل النقل لألتحق بالمؤسسة التي أعمل بها، في كل مرة أطلبها من أبي أو أختي الكبرى التي تعمل والتي سئمت من طلباتي اليومية المتكررة إلى أن طلبت مني إرجاعها المال حين أتحصل على راتبي وهو الأمر الذي وافقت عليه”. قبل أن يضيف زميل لها “لقد اضطررت إلى بيع هاتفي النقال ذي النوعية الجيدة واستبداله بآخر رخيص ليتبقى لي مصروف قليل كوني أخجل من أن أطلب المال في كل مرة من أبي أو إخوتي”.

وما أثقل كاهل هؤلاء الأساتذة زيادة عن مصروفهم اليومي، وتكاليف النقل خاصة وأن أغلبيتهم يدرسون في مؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، هي تكاليف شراء مختلف مستلزمات تزيين القسم، وإحضار مختلف الوسائل التي تساعد التلميذ خاصة في الطور الابتدائي في فهم واستيعاب الدروس إلى جانب نسخ أوراق الامتحانات والفروض للتلاميذ وغيرها.

ولرفع الغبن عنهم ووضع حد لحالتهم المزرية، يأمل هؤلاء الأساتذة الاستماع إلى انشغالهم وحله في أقرب وقت ممكن من قبل وزارة التربية الوطنية.

صبرينة. ا