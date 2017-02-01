اكتشــاف مواهـب جديـدة لدعــم الفـريق الأول

آخر تحديث : فبراير 1st, 2017 8:50 مساءً
فبراير 01, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة
أكد رئيس الاتحادية الوطنية للملاكمة، نبيل سعدي، أن البطولة الوطنية للأكابر والتي اختتمت أمس الأول بالجلفة، أسفرت عن اكتشاف مواهب شابة من شأنها دعم الفريق الوطني الأول مستقبلا، وذلك تحسبا للتحديات الكبيرة التي يخوضها الفن النبيل الجزائري هذا الموسم.
قال أيضا “لقد ظهرت خلال المنافسات عناصر جديدة قوية وهذا ساعدنا كثيرا لتحضير الخلف”، كما أشار أن المنافسة شهدت مستوى مقبولا وعرفت تأكيد بعض الملاكمين لمكانتهم في الفريق الوطني.
وأسدل الستار أمس الأول، على البطولة الوطنية للملاكمة التي جرت بالقاعة المتعددة الرياضات بالجلفة، وهذا منذ خمسة أيام، وبمشاركة 140 ملاكم من 33 رابطة.
وعرف اليوم الأخير، منافسة قوية لمختلف الأوزان في المنازلات النهائية، من أجل الظفر بحزام بطل الموسم، حيث كان التتويج عبارة عن أحزمة بدلا من الميداليات.
يذكر أن الهدف من هذه المنافسة انتقاء عناصر قوية من شأنها تدعيم النخبة الوطنية، في ظل أزمة الرياضة التي تمر بها الجزائر والنتائج المؤسفة التي استدعت وبالضرورة إعادة النظر من أجل تحضير نخب قوية تأتي بالتتويج.
تجدر الإشارة، إلى أن البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة انطلقت يوم 27 إلى 31 من الشهر الجاري، وتمت فيها نحو 14 منازلة، علما أن ولاية الجلفة المنظمة لهذه التظاهرة تشارك بثلاثة ملاكمين اثنين من فريق الحماية المدنية وملاكم من مدينة حاسي بحبح.
نادية.غ
فبراير 01, 2017 0رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...