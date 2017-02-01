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اكتشــاف مواهـب جديـدة لدعــم الفـريق الأول

فبراير 01, 2017 رياضة 0

اكتشــاف مواهـب جديـدة لدعــم الفـريق الأول

البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للملاكمة، نبيل سعدي، أن البطولة الوطنية للأكابر والتي اختتمت أمس الأول بالجلفة، أسفرت عن اكتشاف مواهب شابة من شأنها دعم الفريق الوطني الأول مستقبلا، وذلك تحسبا للتحديات الكبيرة التي يخوضها الفن النبيل الجزائري هذا الموسم. 

قال أيضا “لقد ظهرت خلال المنافسات عناصر جديدة قوية وهذا ساعدنا كثيرا لتحضير الخلف”، كما أشار أن المنافسة شهدت مستوى مقبولا وعرفت تأكيد بعض الملاكمين لمكانتهم في الفريق الوطني.
وأسدل الستار أمس الأول، على البطولة الوطنية للملاكمة التي جرت بالقاعة المتعددة الرياضات بالجلفة، وهذا منذ خمسة أيام، وبمشاركة 140 ملاكم من 33 رابطة.
وعرف اليوم الأخير، منافسة قوية لمختلف الأوزان في المنازلات النهائية، من أجل الظفر بحزام بطل الموسم، حيث كان التتويج عبارة عن أحزمة بدلا من الميداليات.
يذكر أن الهدف من هذه المنافسة انتقاء عناصر قوية من شأنها تدعيم النخبة الوطنية، في ظل أزمة الرياضة التي تمر بها الجزائر والنتائج المؤسفة التي استدعت وبالضرورة إعادة النظر من أجل تحضير نخب قوية تأتي بالتتويج.
تجدر الإشارة، إلى أن البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة انطلقت يوم 27 إلى 31 من الشهر الجاري، وتمت فيها نحو 14 منازلة، علما أن ولاية الجلفة المنظمة لهذه التظاهرة تشارك بثلاثة ملاكمين اثنين من فريق الحماية المدنية وملاكم من مدينة حاسي بحبح.


نادية.غ

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