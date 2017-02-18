“اقــبيـــل” بتيزي وزو.. بــلديـــة على هامش التنمية

العــــزلـــة.. الفـــقــر والــــتهــميـــش ثــــالـــوث يحاصــر ســـكــانـــهــا

تشتكي بلدية اقبيل التي تبعد بحوالي 75 كلم جنوب ولاية تيزي وزو، من العزلة التي فرضتها عليها الطبيعة من جهة، والتهميش والإهمال والفقر الذي سببته السلطات المحلية من جهة أخرى، فهذه الأخيرة لا يمكن تسميتها إلا بقرية صغيرة كونها لم تستفد من أي مشروع تنموي من شأنه أن ينهض بالمستوى المعيشي للسكان فواقع مر وفقر مدقع يحاصر القرية.

شوارع شبه خالية من حركة المرور، نساء يحملن الحطب فوق ظهورهن، استعمال الحمير لنقل المياه الصالحة للشرب، أطفال صغار يلعبون بالتراب وضعية تعكس الفقر المدقع الذي يحاصر سكان البلدية التي تحوي على 13 قرية على مساحة 4.37 كلم مربع، حيث اكتشفنا أن المنطقة محرومة من أدنى المشاريع التنموية وسلطات البلدية عاجزة عن تحقيق قفزة تنموية بسبب غياب التمويل.

وخلال جولتنا بالمنطقة لمسنا غيابا كليا للطرقات الحضرية خاصة المؤدية إلى مقر البلدية فهي تعاني اهتراء شبه كلي، كما أننا لم نشاهد أي مبنى أو بناء عمراني يشير بأننا متواجدون بوسط البلدية كما هو موجود بكل بلديات الولاية، وقد انتابنا شعور بأننا لسنا سوى بقرية من قرى المنطقة.

طرحنا المشكل للجنة قرية ايت لعزيز بوسط اقبيل والذي كشف لنا سر من أسرار هذا الركود التنموي قائلا “لقد استفادت البلدية سنة 2007 من مشروع تنموي جد هام مخصص للتهيئة الحضرية بوسط المدينة يمتد على 6,6 هكتار، لإنجاز الأرصفة وإنشاء المساحات الخضراء وإنجاز جدران الدعم وقنوات الصرف ومجاري المياه وغيرها، وخصص لها غلاف مالي بقيمة تزيد عن 13 مليار سنتيم، وتم إطلاق مناقصة وتعيين الشركات المكلفة بالإنجاز إلا أن المشروع لم ير النور بعد مرور عشر سنوات”.

أطراف خفية تقوم بكل ما في وسعها لمنع التحويل

وبلغة التذمر والسخط، وجه السكان أصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين الذين على حد تعبيرهم يتناوبون على البلدية دون أن يبادر أحد منهم بالتغيير المنتظر وتحقيق آمال السكان، فرغم أن بلديتهم صنفت ضمن أفقر بلديات الولاية والمستوى الوطني ككل، بسبب افتقارها لأدنى ضروريات الحياة الكريمة، إلا أن رؤساء البلدية لا يظهرون إلا في المواعيد الانتخابية لإطلاق جملة من الوعود والتي لا تنفذ بعد توليهم المسؤولية، مستغربين مصير مشروع التهيئة الحضارية ومصير 13 مليار سنتيم، التي صرفت في الخفاء ولم ير النور المشروع المنتظر.

مـخطط عشوائي للشبكة الكهربائية وحياة السكان في خطر

مشكل انقطاع الكهرباء يسجل يوميا ببلدية اقبيل وقراها المجاورة، ولم نستغرب الوضع حيث لمسنا خلال زيارتنا للمنطقة الديكور الذي ترسمه العشوائية في ربط شبكة الكهرباء التي لم تول أية أهمية للبناء العمراني للقرى ولا حتى للعقار الخاص، حيث تم تمرير الأسلاك الكهربائية فوق المباني ما حرم العديد من السكان من إمكانية مواصلة البناء بأراضيهم الخاصة.

والأخطر من ذلك، ما لفت انتباهنا أن هناك أسلاكا كهربائية مررت بقرب الشرفات والنوافذ، والعائلات اعتمدت على لف هذه الأسلاك بمادة البلاستيك لتجنب تعرّض أفرادها للمخاطر.

كما شاهدنا أعمدة كهربائية مائلة ومهددة بالسقوط في أي وقت، ناهيك عن اهتراء العديد من الأعمدة الكهربائية المصنوعة بمادة الخشب والبعض منها تآكلت ومهددة بالسقوط، وأخرى ظهرت لنا أنها مائلة ولولا جدران المنازل لحدثت الكارثة.

والزائر للمنطقة يكتشف درجة الخطورة الوضع، وحسب ما أكده رئيس لجنة القرية، فإنهم راسلوا الجهات المخولة قصد التدخل لحل هذا المشكل إلا أنه لا حياة لمن تنادي ولم تأخذ مطالبنا محل الجد.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك فإن العديد من قرى بلدية اقبيل، على غرار قرية آيت حدة وآيت واقور وآيت لعزيز، يعيشون في ظلام دامس خلال فترات الشتاء الباردة نتيجة الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وأرجع السكان ذلك إلى الربط العشوائي للكهرباء وكذا التقاء الأسلاك التي تم ربطها إلى وسط البلدية انطلاقا من قرية آيت مسلاين على طول 3 كلم، ما يسبب هذا الانقطاع، مطالبين بضرورة تدعيم المنطقة بالكهرباء للقضاء على هذا الإشكال.

في ذات الشأن، تعاني قرية ايت لعزيز من غياب الإنارة العمومية حيث يجبر السكان لدخول منازلهم قبل أن يحل الظلام خوفا على حياتهم، حيث تعيش المنطقة في ظلام على مدارس السنة، وأكد السكان أن هذا الوضع راجع إلى ربط المنطقة بخط كهربائي يتوافر بين 2 و3 أسلاك كهربائية، ولم يتم تخصيص فيها السلك الكهربائي المخصص للإنارة العمومية.

وكشف ممثلو السكان أنهم أعدوا تقريرا مفصلا عن حجم المعاناة وخطورة الوضع وقد تم ارساله لكافة السلطات المعنية، انطلاقا من والي الولاية ورئيس الدائرة والبلدية ومدير شركة التوزيع الكهرباء والغاز، ولكن لم يتم التدخل في ظل الإهمال واللامبالاة التي تنتهجه السلطات، على حد تعبيرهم.

البحث عن المياه وغياب الغاز الطبيعي يؤرق السكان

يواجه سكان بلدية أقبيل مشكل غياب المياه الصالحة للشرب على مدار أيام السنة خاصة في فصل الصيف أين تزداد الحاجة الماسة لهذا المورد الحيوي، وأشار السكان أن المياه لا تزور حنفيات منازلهم إلا مرة في الأسبوع، معبرين عن استيائهم إزاء المشكل، خاصة أن أغلبهم مجبرون للبحث عن المياه في الآبار والينابيع التي تحويها البلدية لمجابهة العطش، ما جعل المنطقة تواصل معاناتها في الطرق البدائية للحصول على المياه.

فيما تجبر عائلات أخرى على شراء الصهاريج لحفظ الماء، لكن تبقى العائلات الميسورة الحال تتنقل بين المناطق الجبلية والغابية لجلب الماء. هذا وقد أكد رئيس لجنة قرية آيت لعزيز بوسط بلدية أقبيل أن البلدية استفادت من مشروع هام في استغلال المياه الجوفية، حيث استفادت من غلاف مالي قيمته 18 مليار سنتيم لإنجاز الآبار، وتأسف من التأخر الكبير الذي يعانيه المشروع.

ولا تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد بل غياب الغاز الطبيعي مشكل آخر أرق حياة السكان وحولها لشبه مستحيلة أمام الهواجس الناجمة لافتقار منطقتهم لهذا المورد الهام، حيث يطالب بضرورة التعجيل في ربط منازلهم العائلية بالغاز الطبيعي الذي انطلق منذ سنة 2010، وكان من المقرر أن يتم استلامه في أجل سنة واحدة فقط، لكن وبعد مرور الفترة المحددة لم يتحقق ذلك.

هذا الوضع أثار حفيظة وسخط السكان خاصة وأنهم يواجهون يوميا هواجس غير متناهية إزاء عدم استفادتهم من خدمات هذا المورد الحيوي الذي أصبح ضرورة من ضروريات الحياة اليومية خاصة في فصل الشتاء الذي تسجل فيه المنطقة انخفاضا محسوسا في درجة الحرارة تصل في بعض الأحيان إلى درجة الصفر، وذلك لموقعها الجغرافي المطل على جبال جرجرة والذي يسجل تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

المنطقة استفادت كغيرها من بلديات الولاية من مشروع ربط سكناتها بالغاز الطبيعي ولكن وبعد مرور سنوات لا يزال السكان يعتمدون على التحطيب وقارورات غاز البوتان للتدفئة رغم انتهاء المدة المحددة للاستلام مشروع ربط عائلات البلدية بقنوات نقل الغاز الطبيعي.

عيادة متعددة الخدمات لا تقدم خدمات

القطاع الصحي حدث ولا حرج بمنطقة اقبيل فالعيادة متعددة الخدمات التي تحويها المنطقة أضحت هيكلا بدون روح، كونها تسجل نقائص بالجملة في التجهيزات والوسائل الطبية، وأكد السكان أنها لا تلبي احتياجاتهم الطبية ولا تقدم أدنى الخدمات على غرار تضميد جروح المرضى فقط، ما يجبر السكان نقل مرضاهم إلى عين الحمام والتنقل على مسافة تزيد عن 25 كلم لتلقي العلاج.

ولا يتوقف الأمر عند هذا فإن هذه الأخيرة لا تحوي حتى على مصلحة للتوليد، ما يجبرهم على نقل نسائهم إلى المستشفيات الأخرى، مشيرين إلى افتقار العيادة إلى سيارة إسعاف، ما يجعل السكان مجبرين على نقل مرضاهم إلى عين الحمام أو إلى تيزي وزو عن طريق سياراتهم أو اكتراء سيارة أجرة.

هذا وقد طالبوا من مديرية الصحة التدخل لتدعيم هذه العيادة بالتجهيزات الطبية والعنصر البشري لتحسين الخدمات الصحية والتقليل من معاناة السكان.

شباب بالمقاهي والهجرة أملهم

حرم شباب بلدية أقبيل من فضاءات لاستغلال أوقاتهم وتنمية مواهبهم الإبداعية، حيث تفتقر البلدية لملعب كرة القدم، ولدار الشباب، وأشار السكان إلى أنه في السابق كان هناك مساحة يستغلونها لممارسة كرة القدم، لكن البلدية استغلت القطعة الأرضية لإنجاز مقر البلدية وحرموا السكان من ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وأضافوا أن البلدية تفتقر لفريق بلدي وتغيب كل أنواع النشاطات الثقافية والفنية والرياضية. ما يجعل الشباب يقضون أوقات فراغهم بالمقاهي، وأكد أحد ممثل السكان أن إحدى الجمعيات قامت بإنجاز فضاء وحيد وبأموالها الخاصة محاولة منها لتنظيم مبادرة للشباب، هذا في الوقت الذي يأمل الشباب الحائزون على شهادات التعليم الجامعية الهجرة هروبا من الحياة المريرة والملل والفراغ والبطالة المسجلة بالمنطقة.

الناخبون المحليون يرجعون تأخر التنموية إلى العجز المالي

أكد ممثلو المنتخبين المحليين أن العجز وفقر بلدية اقبيل راجع إلى العجز المسجل حيث أن هذه الأخيرة لا تستفيد إلا من ميزانية مقدرة بـ2 مليار سنتيم، وهو مبلغ لا يمكن أن يستجيب ويعالج كافة المشاكل التي تتخبط بها البلدية على غرار تهيئة الطرقات والقضاء على مشكل النفايات وغيرها من العوائق التي سببت في عجز تام للبلدية، ناهيك عن تأخرها في كافة المستويات ما جعلها تعد من أفقر بلديات الولاية.

صليحة. ب