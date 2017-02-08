اعتقـالات ومـزيد من العنف في ضواحي بـاريس

القبض على 12 شخصا في مواجهات بين شباب الضواحي

قال ممثل عن الشرطة الفرنسية، إنها ألقت القبض على 12 شخصا في ليلة رابعة على التوالي من المواجهات مع شبان في ضواح إلى الشمال من العاصمة باريس، بعد توتر بسبب اتهامات بانتشار عنف الشرطة في مناطق جديدة.

أضاف إيف ليفبفر لإذاعة فرانس إنفو العامة، إن نحو عشر سيارات أحرقت بعدما ألقى شبان قنابل حــــارقة أثناء مواجهات مع مسؤولي الأمن في منطقة إلى الشمــــــال من العاصمة، كان قد شهدت أعمال شغب أكثر عنفا جذبت انتباه العالم في 2005.

وقال ليفبفر “كانت هناك مواجهات أخرى عنيفة أثناء الليل.”

وانحسرت الاضطرابات كثيرا عما كانت عليه قبل 12 عاما، لكنها تعيد إلى الأذهان التوتر الشديد في الأحياء التي تعاني معدلات بطــــالة أعلى من المتوسط ويعيش فيها عدد كبير من المهاجرين.

وذكرت الإذاعة، أن سائق حافلة يتلقى علاجـــــا من إصابات طفيفة، بعدما سقطت قنبلة حارقة على حافلته.

وقال ليفبفر، وهو من نقابة للشرطة “من المحزن أن هذه المناطق تحولت إلى أحياء للأقليات.” وذكر أن الشرطة ليست مدربة ولا مجهزة كما ينبغي للتعامل في العشوائيات الموجودة بالمنطقة المحيطة بباريس.وبدأ التوتر في منطقة أولنيه سو بوا قبل عدة أيام، عندما أوقف أربعة رجال شرطة عن العمل، لحين التحــقيق في اتهامات بأنهم استعملوا القوة المفرطة عند اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما هناك في الثاني من فيفري، بما في ذلك إدخال عصا في فتحة الشرج.ويخضع أحد رجال الشرطة الأربعة لتحقيق رسمي بتهمة الاغتصاب ويتهم الثلاثة الآخرون بممارسة عنف غير ضروري.وزار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الشاب أول أمس في مستشفى أولنيه.

وكالات