اعتقال أكثر من 600 مشتبه به في تركيا

في عمليات استهدفت حزب العمال الكردستاني

قال الإعلام الرسمي أمس، إن الشرطة التركية ألقت القبض على أكثر من 600 شخص، تشتبه في أنهم على صلة بمقاتلين أكراد على مدار اليومين الماضيين، في حملة قال حزب موال للأكراد، إنهـــا تهدف لتهميشه قبيل استفتاء يجرى في أفريل.

ويصوت الأكراد يوم 16 أفريل المقبل، على أن يحل نظام رئاسي أقوى يسعى له الرئيس رجب طيب إردوغان محل النظام البرلماني المعمول به حاليا. وسيجرى الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب في جويلية الماضي.وألقي القبض على عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب، بسبب الاشتباه في صلتهم بفتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب. وفي سياق منفصل، قال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إن خمسة آلاف من أعضاء الحزب احتجزوا.وقالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، إن شرطة مكافحة الشغب احتجزت أمس 86 شخصا للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني في مداهمات تمت وقت الفجر في أنحاء تركيا إضافة إلى 544 آخرين ألقي القبض عليهم قبل يوم.وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الشعوب الديمقراطي “الهدف الأساسي لهذه العمليات…هو إجراء الاستفتاء بدون حزب الشعوب الديمقراطي”.وقال البيان الذي صدر قبل عمليات الاعتقال أمس، إن أكثر من 300 من أعضاء الحزب ومسؤوليه التنفيذيين احتجزوا أول أمس، مما يرفع عدد من ألقي القبض عليهم منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 1200 شخص. وتم حبس نحو عشرة من مشرعي الحزب وعشرات من رؤساء البلديات الأكراد من حزب يسير على نفس النهج تمهيدا لمحاكمتهم.

وكالات