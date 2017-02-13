اشتبـــاكات بـــين فصـــائل متشـــددة في شمـــــال غـــــرب سوريــــا

المرصـد السـوري لحقـوق الإنســان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقيادي في جماعة متشددة، إن متشددين يعتبرون مقربين من تنظيم الدولة الإسلامية اشتبكوا مع فصيل إسلامي متشدد منافس أمس بشمال غرب سوريا في صراع متصاعد على السيطرة.

أضاف المرصد ومقره بريطانيا، أن جماعة جند الأقصى اشتبكت مع جماعة تحرير الشام حول كفر زيتا في ريف حماة الشمالي وقرب التمانعة وخان شيخون وتل عاس في محافظة إدلب الجنوبية.

وأكد مسؤول في أحد الفصائل التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، الذي لم يشارك في مواجهات أمس وقوع القتال.

ويدور القتال بشكل أساسي في سوريا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد التي تدعمها روسيا وإيران ومقاتلين شيعة وبين جماعات لمقاتلي المعارضة تهدف إلى الإطاحة بــــه وبعضها يحظى بدعم الولايــــــات المتحدة والبعض الآخر تدعمه تركيا أو دول الخليج العربية.

ومنذ أن استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة حلب في ديسمبر، تكتلت بعض الجماعات المسلحة بشمال غرب البلاد في شكل فصائل تقاتل بعضها البعض الآن للسيطرة على أراض وموارد.

وتشكلت جماعة تحرير الشام في جانفي، بعد اندماج بين جبهة فتح الشام التي كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا وكانت تعرف باسم جبهة النصرة وعدد من الجماعات الإسلامية الأخرى.

ووقع شقاق بين جند الأقصى وفتح الشام العام الماضي، على الرغم من تحالفهما في السابق، وقالت مصادر من المعارضة المسلحة والمرصد السوري، إن فكر جند الأقصى أقرب لفكر تنظيم الدولة الإسلامية المنافس الرئيسي لتنظيم القاعدة.

وتقاتل جماعة تحرير الشام وجند الأقصى تحالفا آخر من الجماعات الإسلامية المتشددة وهو أحرار الشام كما تقاتلان الجماعات المعارضة التي تحارب تحت لواء الجيش السوري الحر. وهاجمت الجماعات الإسلامية المتشددة الجيش السوري الحر لإرساله مبعوثين إلى محادثات السلام في قازاخستان الشهر الماضي.

وكالات