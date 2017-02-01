استلام مستشفى مكافحة السرطان لذراع بن خدة قريبا

يتـــم عــــبر مراحــــل

سيتم استلام مشروع مستشفى 120 سرير الخاص بمرضى السرطان الكائن بذراع بن خدة بولاية تيزي وزو قريبا وعلى مراحل، حيث اعتبره وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف في آخر زيارة له للمنطقة نقطة سوداء بالنسبة لقطاعه كونه لم ير النور إلى غاية اليوم رغم تمديد مهلة استلامه عدة مرات.

وأكد الوزير خلال توقفه عند مدى تقدم وتيرة الأشغال بالمستشفى أن المشكل المالي غير مطروح، وتم شراء كافة العتاد الطبي لهذا المركز بقيمة مالية مقدرة بـ 18 ميلون اورو، رافضا في ذات الشأن تحديد مهلة جديدة للشركة المكلفة بالإنجاز خاصة أنه تم إزاحة ومعالجة كافة العقبات والعراقيل التي واجهتها أثناء الإنجاز، قائلا إنه لا وجود لأية أعذار جديدة لعدم تدارك التأخر والتقدم بوتيرة الأشغال التي لم تصل سوى إلى 75 بالمائة رغم انطلاق أشغاله منذ سنة 2011 ومن المقرر استلامه بعد 35 شهرا.

وطمأن الوزير سكان الولاية خاصة مرضى السرطان منهم أن استلام المستشفى سيكون في الأيام القليلة القادمة، وسيوفر هذا المركز جل العلاج المناسب كونه سيهيء بعتاد طبي جد متطور.

كما تفقد وزيرة الصحة عبد المالك بوضياف رفقة السلطات المحلية على رأسهم والي الولاية، خلال زيارته للولاية، المستشفى الخاص بأمراض القلب الكائن بذراع بن خدة، لينتقل بعدها للمستشفى الجامعي محمد نذير بتيزي وزو، أين طرح الوزير مشكل تســـيير المنشأة الصحية، متخذا قـــرارا بتنــصيب لجنة وزارية ستتكفل بمتابعة السير الحسن للمستشفى الجامعي الذي حسبه يعاني العديد من النقائص في ظل توفير الدولة كافة الإمكانيات الماليـــة اللازمة، مضيفا أن الصيدليات من واجبها توفير جل الطلبات من أدوية ومستلزمات طبية لفائدة المرضى.

وبخصوص مستشفى بوزقان الذي يسع لـــــ60 سريرا دعا الوزير المنتخبين المحليين ولجان القرى إلى ضرورة وضع الخلافات السياسية على جنب، والاهتمام بمصلحة المواطنين، داعيا لجان القرى لإيجاد الأرضية اللازمة لوضح حجر الأساس للمستشفى الذي لطالما انتظره سكان البلدية.

وقد دشن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عدة مصالح طبية على غرار مصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى بالوا، وكذا مصلحة معالجة المدمنين على المخدرات بالمستشفى الجامعي محمد نذير بتيزي وزو، ليشرف على تسمية مصلحة علاج الأمراض العقلية بالمستشفى واد عيسي باسم الشهيد بوسليماني عبد الحفيظ الذي توفي سنة 2015، ليختتم الوزير زيارته بالوقوف على مشروع انجاز مستشفى 60 سرير بواضية الذي يعد مكسبا هاما للمنطقة ومن شأنه أن ينهي معاناة سكان المنطقة للتنقل للبلديات المجاورة لتلقي العلاج.



إعداد/ ض. ت