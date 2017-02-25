ارتفاع أسعار الاستهلاك بـ8.1 بالمائة في جانفي

وتيــرة التضخــــم بلغـــت 6.7 بالمائة

سجل التغير السنوي لأسعار الاستهلاك ارتفاعا بـ 8.1 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بجانفي 2016، في حين بلغت وتيرة التضخم السنوية 7. 6 بالمائة إلى غاية جانفي 2017 ، وهي النسبة التي توقع قانون المالية لسنة 2017 أن تبلغ هذه السنة 4 بالمائة.

حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فقد سجل التغير السنوي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8.1 بالمائة بداية 2017 مقارنة بجانفي 2016، وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في جانفي 2017 مقارنة بديسمبر 2016، فبلغ 1.8 بالمائة وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في جانفي 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 (0.8 بالمائة).

وفيما يتعلق بوتيرة التضخم السنوية، فبلغت 6.7 بالمائة إلى غاية جانفي 2017، مع العلم بأن وتيرة التضخم السنوية لجانفي 2017، تمثل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الفترة من فيفري 2016 إلى جانفي 2017 مقارنة بالفترة من فيفري 2015 إلى جانفي 2016.

وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات، فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ6.9 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016، وفي هذه المجموعة، سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ8.53 بالمائة والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا بـ5.3 بالمائة، وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض، أما أسعار الدجاج والمندرين والبرتقال، فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في جانفي 2017.

وبالنسبة للمنتجات المصنعة غير الغذائية، فارتفعت أسعارها بـ10.22 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بنفس الشهر من 2016، في حين قفزت أسعار الخدمات بـ7.02 بالمائة، وفي هذه المجموعة ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ13.06 بالمائة والسكن بـ2.8 بالمائة والأثاث بـ5.2 بالمائة ومنتجات الصحة والنظافة الجسدية بـ5.7 بالمائة والنقل والاتصال بـ12 بالمائة والترفيه والثقافة والتربية بـ1.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار، فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ2.5 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بديسمبر 2016، حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ1. 3 بالمائة والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ2 بالمائة، على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت.

وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة، في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا، وبالنسبة للمنتجات المصنعة غير الغذائية، فارتفعت بـ 1.8 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بديسمبر 2016، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بـ0.2 بالمائة. وفي هذه المجموعة، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بـ8. 1 بالمائة خلال فترتي المقارنة والسكن والأعباء بـ0.5 بالمائة والنقل والاتصال بـ1.02 بالمائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار منتجات الترفيه والثقافة والتربية بـ0.5 بالمائة، في حين شهدت أسعار الأثاث ومنتجات الصحة استقرارا.



ع.ع