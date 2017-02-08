اتفـــاق بين أردوغـــان وتــرامب على التعـاون في الرقـــة والبــاب

مصادر في الرئاسة التركية تكشف:

قالت مصادر في الرئاسة التركية أمس، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هــــــاتفية الليلة الماضية على التـعــــــاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المصادر، إن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن إردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت المصادر، أن من المقرر أن يزور مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.أيه) تركيا يوم الخميس لبحث مسألة وحدات حماية الشعب وسبل مواجهة شبكة فتــــح الله كولن رجل الدين التركــــــي الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محـــــاولة انقلاب في يوليو تموز.



وكالات

