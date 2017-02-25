اتفـاق لوقف إطلاق النار في منطقة “أبو سيليـم” بالعاصمـة طرابلــس

ليبيـــا:

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، أمس، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة “أبو سيليم” في العاصمة طرابلس.

قال المجلس، في بيان، إنه تقرر تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني في منطقة “أبو سليم” بالعاصمة طرابلس، وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.

يشار إلى أن منطقة “أبو سليم” بطرابلس شهدت منذ الخميس الماضي اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة, ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكان المبعوث الأممي لدي ليبيا, مارتن كوبلر، قد أعرب أول أمس، عن قلقه إزاء الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في منطقة أبو سليم، بالعاصمة الليبية طرابلس. ودعا كوبلر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس للتهدئة والحوار وحماية المدنيين وعدم استهدافهم أو ممتلكاتهم.



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