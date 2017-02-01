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اتحاد تجار الجملة يتبرع بـ 206 غطاء للأشخاص دون مأوى

فبراير 01, 2017 أخبار محلية 0

اتحاد تجار الجملة يتبرع بـ 206 غطاء للأشخاص دون مأوى

35 معوزا يقضون ليال في البرد والصقيع بشوارع الولاية

بادر مؤخرا اتحاد تجار الجملة لتيزي وزو بتقديم مساعدات إنسانية تمثلت في 206 غطاء لفائدة أشخاص دون مأوى، واستنادا لرئيس اتحاد التجار جبار سمير، فإن العملية جاءت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري الذي بدوره سيتكفل بتوزيع هذه الإعانات لفائدة هذه الفئة المحرومة التي تصارع البرد والصقيع في أزقة وشوارع الولاية.
وأشار ذات المتحدث أن هذه العملية تعد الثالثة من نوعها بعد أن بادر ذات الاتحاد بتقديم مبلغ مالي مقدر بـ 305600 مليون دينار للهلال الأحمر الجزائري خلال شهر رمضان الفارط، موجها لتوفير الوجبات الساخنة وكذا الألبسة للمحتاجين والعائلات الميسورة الحال.
وبدوره رئيس الهلال الأحمر الجزائري لولاية تيزي وزو بوعزيز سمير ثمن هذه العملية مصرحا ليومية “وقت الجزائر” أن ولاية تيزي وزو أحصت ما عدده 35 معوزا دون مأوى يقضون ليال شتوية تحت الأمطار بأزقة وشوارع المدينة، من بينهم 16 رجلا و14 امرأة، ستة أطفال وقاصران، مؤكدا أن الهلال الأحمر الجزائري قد تكفل بهذه الفئة المحرومة، بدليل أنه يقوم يوميا بدوريات ليلية لتقديم وجبات ساخنة وأغطية وملابس لهؤلاء، مشيرا في سياق كلمته أن العملية انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر وستتواصل إلى غاية شهر مارس المقبل.
وبخصوص عدم وضع هؤلاء بمركز خاص لإيوائهم في الشتاء من البرد والصقيع، أكد محدثنا أن الأغلبية من هذه الفئة يرفضون الالتحاق بمراكز الإيواء لأسباب مجهولة ولا يمكن إجبارهم على ذلك احتراما لحرياتهم الشخصية، مضيفا أن ولاية تيزي وزو منذ سنوات الثمانينات تبادر سنويا في فصل الشتاء بتقديم مساعدات مماثلة، ما جعل الولاية لا تسجل الى غاية السنة الجارية أية حالة وفاة لأشخاص دون مأوى نتيجة الوقوف مع هذه الفئة المحرومة وتوفير لهم كافة المساعدات خاصة المتمثلة منها في أغطية وملابس ووجبات ساخنة.
كما أشار محدثنا أن اللاجئين السوريين والأفارقة أغلبيتهم يتواجدون بمراكز الإيواء بولاية تيزي وزو وقد تم التكفل بهم أين يقدم لهم الهلال الأحمر الجزائري كافة المساعدات، داعيا في ذات الشأن الجمعيات والمواطنين إلى تقديم مساعدات وإعانات لهؤلاء.

إعداد/ ض. ت

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