“إنقاذ“ الجامعة

ما حدث بمعهد العلوم السياسية مؤخرا، أمر يبعث على الحياء من انتماء الشخص للجامعة الجزائرية، أو أن يقول إنه خريجها، فبدل أن يحتدم الصراع حول المقالات العلمية التي تنشر في المجلات العلمية العالمية، أو التنافس حول الإصدارات والبحوث، توجه الأساتذة للتصعيد والإدارة للتواطؤ، بينما „سابت“ الأمور إلى درجة أن بلطجـــــية دخلوا قاعة الأساتذة وضربوا وشتموا أساتذة التعليم العالي.

بالعودة إلى ما حدث الخميس الماضي بمعهد العلوم السياسية، تطرح العديد من التساؤلات عن سبب منع الأساتذة من دخول قاعتهم؟ ومن كلف جماعة الشباب بالهجوم عليهم؟ وكيف دخل هؤلاء بوابة الكلية التي تتواجد بها إقامة البنات؟

فإن كان الأمر يتعلق بتسيب في تأمين الكلية ومنه الإقامة، فهو أمر خطير، أما إن كان بفعل فاعل، فهو أخطر، ويتطلب تدخل الوزير والوزير الأول لإعادة الأمور إلى نصابها، لأن ما حدث وصمة عار في أرقى مكان للعلم. والبداية قد تبدأ من البوابة التي يوضع عليها أشخاص، يتفننون في العبث وإهانة الطلبة، ويفرغون عقدة في أنفسهم، وتنتهي بتكوين نوعي وأساتذة مسؤولين.

والحقيقة أن جامعتنا غرقت في حسابات هامشية حادت بها عن الرسالة السامية التي من المفروض أن تقوم بها، فالأساتذة الذين انزووا داخل نقابات القطاع يبحـــــثون عـــــن مـــزايا اجتماعية معينة يتحــــركون كلما نقصت ويسكتون كلما أغدقت عليهم الحكومة، وبمــــا أن المكاسب كبيرة عندما تكون شريـــكا اجتماعيا، فإن الأمر بلغ حد الصـــــراع بين أعضاء النقابة الواحدة، حيث أطاح أعضاء مكتب المجلس الوطنـــي لأساتذة التعليم العلي بالمنسق الوطني „التاريخي“ مليـــك رحمـــاني، فيما تمسك هو وزمـــرتــــه بأحقيته في البقاء الأزلي في المنصب، وبين هذا وذاك ضاع مجهود الأساتذة بحثا عن مكاسب زائلة.

أما الإدارة فقد دخلت في حسابات هذه الأطراف، وأخرى، جعلت من الجامعة وملحقاتها مكانا للاستثمار وتحقيق المصالح الشخصية، وتتحمل الإدارة المسؤولية في عدم صرامتها لوضع كل طرف في مكانه. فيما بقيت قلة تناضل من اجل الرقي بمخابر وقاعات التدريس إلى مصاف الجامعات العالمية، متحملة ضغط المحيط الذي أنزل جامعاتنا إلى آخر ترتيب الجامعات، وفي أحيان كثيرة وضعها خارج التصنيف.

ط.موسى