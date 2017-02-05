إنـــتــاج 26 طــنا مــن أسمـــاك الـــمــيـــاه العذبـــة بقالــــمــة

تم استزراعهم في سدي حمام دباغ وعين مخلوف

تم بقالمة خلال سنة 2016 إنتاج 26,89 طن من أسماك المياه العذبة من السدين المائيين لكل من منطقتي حمام دباغ وعين مخلوف أي ما يمثل زيادة “ملحوظة” مقارنة بإنتاج السنة التي سبقتها.

تسجل الأرقام تطورا في إنتاج أسماك المياه العذبة بهذين المركبين المائيين بالولاية تظهر زيادة في الإنتاج بنسبة 50 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2015 التي عرفت إنتاج ما مجموعه 17,86 طن.

ويتوزع الإنتاج الكلي من الأسماك العذبة بولاية قالمة خلال 2016 على 25,74 طن مستخرجة من سد بوهمدان بحمام دباغ بقدرة تخزين النظرية تصل إلى 220 مليون متر مكعب من المياه وبعمق يقدر بـ93 مترا مقابل 1,15 طن من الأسماك من السد الصغير بمجاز بقر ببلدية عين مخلوف (56 كلم جنوب قالمة).

أما عن أصناف الأسماك المستخرجة من هذين السدين، فهي تتمثل في سمك الشبوط الصيني بأنواعه الفضي والملكي وذي الفم الكبير وسمك السندر الذي يعتبر من الأسماك غالية الثمن.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج المحقق في الميدان يعد ثمرة عمليات استزراع صغار الأسماك التي تمت عبر مختلف السدود والمواقع المائية بولاية قالمة في الفترة ما بين 2001 إلى 2016 والتي مكنت في مجموعها من استزراع نحو 3 مليون بلعوط من سمك الشبوط بأنواعه الفضي والملكي والعشبي والشبوط ذي الفم الكبير.

وكانت آخر عملية استزراع بسد سد بوهمدان سنة 2016 وعرفت استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط في حين كانت آخر عملية بسد مجاز بقر سنة 2015 وشملت استزراع 125 ألف وحدة من صغار السمك وذلك بإشراف من المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

واج