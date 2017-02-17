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إنشـاء فـــرع لسوناطـــراك بلنــدن راجـــع إلى هوامــش الربـح المحفزة

فبراير 17, 2017 الحدث 0

إنشـاء فـــرع لسوناطـــراك بلنــدن راجـــع إلى هوامــش الربـح المحفزة

قال أنهـــا خاضعــــة لقانـــون دولـــة المقــر، ســلال:

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن “أسباب عدم ضم فرع شركة ”SPC LONDRE” بلندن إلى الشركة الجزائرية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية الكائن مقرها بوهران لخضوع فرع سوناطراك بلندن للقانون البريطاني، لذلك فهو ملزم بالخضوع لأحكام التشريع الساري المفعول في دولة المقر”.

أوضح سلال، أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية ايداليا، أن “شركة سوناطراك وعلى غرار كبريات الشركات البترولية في العالم، تؤطر سياستها التجارية وفقا لعدة مؤشرات موضوعية، تهدف إلى كسب أكبر حصص في سوق المحروقات الذي يتميز بمنافسة حادة”، معتبرا أن “إنشاء فرع لندن، يترجم إرادة المجمع في تعزيز تموقعه وتنافسيته في هذا المجال”.
وأفاد الوزير الأول، أن “إنشاء فرع لمجمع سوناطراك بلندن سنة 1989، يهدف إلى بيع الغاز لأوروبا، نظرا لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وفي قدرات الاستيراد”، كاشفا أن “عملية إنشاء فروع لمجمع سوناطراك، جاءت في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تسويق المحروقات بالخارج”، قائلا إن “إنشاء فرع لندن، يرمي إلى بيع الغاز لأوروبا, نظرا لهوامش الربح المحفزة والعجز الملحوظ في التموين وقدرات الاستيراد”.
وفي نفس السياق، أشار سلال، أن “الهدف من إنشاء فرع لسوناطراك بالعاصمة البريطانية، هو أن هذا الأخير ينشط أساسا في قطاع تجارة المحروقات، حيث يشتري مواد بترولية من سوناطراك لتسويقها في جميع أنحاء العالم، بالاستعانة بناقلات غاز البترول المسال”، مذكرا أن “أسطول فرع لندن، يتكون من ناقلتين عملاقتين “رقان” و”جانت” لنقل غاز البترول المسال، بطاقة استيعاب تقدر بـ 84 ألف متر مكعب لكل منهما وثلاث ناقلات “أدرار” و”غوض النوس” و”حاسي مسعود 2″ لنقل غاز البترول المسال بقدرة استيعاب متوسطة تصل إلى 59 ألف متر مكعب لكل واحدة منها، كما يتشكل أسطول الفرع أيضا من باخرة لنقل البترول الخام بطاقة استيعاب بلغت مليوني برميل”.


لخضر داسة

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