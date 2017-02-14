إلغــــاء اجتمــــاع ألمــــاني إسرائيـــلي

وسط خلاف بشأن المستوطنات

تقرر إلغاء اجتماع بين حكومتي ألمانيا وإسرائيل كان من المقرر عقده في ماي، وسط مشاعر إحباط متزايدة في برلين، جراء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

❊قال متحدث ألماني، إن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الاجتماع السنوي على مستوى رئيسي الحكومتين والوزراء حتى العام المقبل وعزا سبب التأجيل إلى ازدحام جدول أعمال الحكومة في ضوء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلغاء الاجتماع بسبب انشغال الجانب الألماني.غير أن مسؤولين ألمانا – تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم – أشاروا إلى أن السبب الحقيقي لإلغاء الاجتماع، هو الشعور بأن تباعد مواقف الحكومتين في قضية السلام في الشرق الأوسط، يجعل الاجتماع غير ذي جدوى.

وقال مسؤول ألماني كبير “علاقاتنا تقلصت تماما. فقد يئسنا فعليا من تحقيق تقدم في المناخ الحالي.”

وكانت الحكومات الألمانية عملت على جعل العلاقات القوية مع إسرائيل، من أولوياتها القصوى منذ الحرب العالمية الثانية، وبذلت جهودا كبيرة للتعويض عن مقتل ملايين اليهود في ظل الحكم النازي.غير أن العلاقات توترت في السنوات الأخيرة، بعد أن شككت ألمانيا في التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.وشجع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يبدو نتنياهو على تصعيد البناء في المستوطنات التي تعتبرها ألمانيا ودول أخرى كثيرة غير قانونية وتمثل عقبة أمام إحلال السلام.

وتختلف إسرائيل مع هذا الرأي وتسوق أدلة من التوراة وتستند لروابط تاريخية وسياسية بالضفة الغربية والقدس الشرقية التي استـــــولت عليها في حرب الشرق الأوسط1967، حيث يعــــــــيش حوالي 2.6 مليون فلسطيني.

وكالات