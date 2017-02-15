إقصــــــــــاء “الخضـــــــر” في الأدوار التصفويـــــــــة

دورة الاتحاد الدولي أواسط “مهدي بوراس”

عرفت الدورة الدولية لفئة الأواسط “مهدي بوراس” إقصاء 10 لاعبين من الفريق الوطنين، من بين الـ14 مشاركا، في الأدوار التصفوية المقيمة بنادي التنس بحيدرة بالعاصمة.

ويتعلق الأمر بكل من سمير حمزة رقيق، وأمين يمي، وأنيس عزي، ويانيس بن منصور، ورضوان سبيح، ومحمد فرقان، وأكرم عازم، وأيمن عبد الرحمن علي موسى، ومحمد علي عبيبسي وخليل عادل رجاء.

بالمقابل، تأهل الرباعي يوسف ريحان وتوفيق سحتالي ومحمد رسيم رحيم وحكيم كجور مباشرة إلى الجدول النهائي لهذه المنافسة الخاصة بالدرجة الخامسة بفضل ترتيبهم.

وتعرف هؤلاء المتأهلون على منافسيهم في هذه الدورة المقامة تخليدا لروح الدولي الجزائري مهدي بوراس، المتوفى في 2013 عن سن 24 عاما، خلال الدور الأول من الجدول النهائي.

وسيواجه يوسف ريحان، المرشح الثاني للفوز بالدورة، الاسباني إغناسيو صاندوفال رودريغيز، ويلتقي محمد رسيم رحيم بالايطالي اليسيو دي بيرناديس، ويلعب هاني كجور مع البرتغالي توماس سواريز، أما توفيق سحتالي فيتقابل مع التونسي آدم ناغودي.

ولدى الإناث، تشارك خمس لاعبات جزائريات في هذه الدورة، التي يديرها الحكم الرئيسي حكيم فاتح، ويتعلق الأمر بليندة بن قدور ونسرين تروبية وحورية بوخلدة وندى لعرابة وفريال زيتوني اللائي دخلن مباشرة إلى الجدول النهائي دون المرور على التصفيات.

وتلتقي بن قدور بالايطالية غايا بنديني، وتروبية ستواجه التونسية سارة ليزة اوبرتين، ونفس الأمر بالنسبة لبوخلدة التي ستلتقي بتونسية أخرى وهي مسايا تبوربي، في الوقت الذي تلاقي فيه زيتوني المغربية ريم بن هادي، أما لعرابة فستواجه المصرية نرهان هشام.

وكان من المقرر أن تشارك الجزائر بست لاعبات، غير أن العدد تقلص إلى خمسة بعد انسحاب مريم عزوق. ويحضر هذا الموعد 30 بلدا أجنبيا منهم دول عريقة في لعبة التنس على غرار إسبانيا وروسيا وسويسرا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية. ن.غ