إعـــادة تأهيـــل 18 مـــعلــــما تاريخـــــيا

واد ميــــزاب بغردايــة

جرى تأهيل وإعادة الاعتبار لما لا يقل عن ثماني عشر (18) معلما تاريخيا بوادي ميزاب بغرداية تعود إلى حقبات زمنية قديمة بعد أن تأثرت بفعل الزمن.

وقد أطلقت عملية إعادة إحياء وترقية الموروث المعماري الذي تتميز به منطقة ميزاب أواخر 2015 بعد إعداد دراسات متخصصة من أجل تأهيل هذا الرصيد الثقافي واسترجاع مجده وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لسكانه.

ومست العملية المعالم تاريخية للخمس قصور العريقة المتواجدة بوادي ميزاب، بني يزقن وبونورة والعطف ومليكة وغرداية، المشيدة وفق الطراز المعماري القديم بأرض قاحلة والتي تروي تاريخ المنطقة وحضارتها وتعكس تقاليدها القديمة بعد أن عرفت تدهورا أثر بشكل كبير على نمطها المعماري.

ففيما يتعلق بقصر بني يزقن آت يزجن، الذي شيد سنة 1347، فقد استهدفت عملية التأهيل به مجموع المنشآت الدفاعية للقصر وسوره الممتد على طول 1.525 متر مع عدد من الفتحات نحو الخارج وأبراج المراقبة وكذا بابيه الرئيسيين باب الغربي وباب الشرقي، بالإضافة إلى المساحة المخصصة للصلاة في الهواء الطلق “محضرة شيخ بلحاج”. أما قصر العطف الذي شيد سنة 1012 فقد استهدفت أشغال الترميم وإعادة الاعتبار لضريح “سيدي إبراهيم” ومقام “أوخيرة” وكذا باب سيدي إبراهيم والمسجد العتيق ومساحة الصلاة بضريح الشيخ بادحمان وأبواب باب الشرقي مع حصونه وباب البازار لقصر بونورة المشيد سنة 1046 بالإضافة إلى باب أميدول وباب بن طراش وباب العرقوب وضريح الحاج مسعود بقصر مليكة المشيد سنة 1350 كما أشير إليه.

كما مست عمليات تأهيل التراث الثقافي والمعماري الخاص بالمنطقة قصر غرداية الذي أسس سنة 1048، حيث شملت أشغال الترميم بصفة خاصة أماكن الصلاة بضريح عمي سعيد الجربي وضريح الشيخ بابا أولجمة ومسجد بني مرزوق، بالإضافة إلى أبواب سالمو عيسى وباب حواشة بمدينة غرداية، وتم ترميم هذه المواقع التاريخية الحية من قبل حرفيين محليين يتمتعون بمهارات وأساليب استخدام مواد البناء التقليدية المتوارثة معدة وفق تقنيات قديمة تجمع بين الجير والجبس المصنع محليا والصخور والطين وكذا جذوع النخيل.

ويعد وادي ميزاب الذي يتشكل من خمس (5) قصور عتيقة على شكل قلاع محصنة والتي تتميز بطابعها المعماري العريق من روائع التراث المعماري العالمي الفريد من نوعه والذي أبدع فيه وبإلهام كبير السكان الأوائل لهذه المنطقة بما يتناسب مع الخصوصيات الطبيعية والعادات الاجتماعية الموروثة.

وقد صنفت هذه الفضاءات المعمارية القديمة ضمن لائحة التراث العالمي سنة 1982 من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قبل أن تدرج ضمن “القطاع المحمي” سنة 2005 بموجب مرسوم تنفيذي، ويجري إعداد مخطط لحماية هذا الفضاء المعماري وفق قانون التراث الصادر في 15 يوليو 1998 من قبل مكتب دراسات مثلما تمت الإشارة إليه.

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