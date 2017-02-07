إسرائـيل تقنـن وحـدات استيطانيـة على أراض فلسطينية خاصة

الإجراء يثير قلقا دوليا

أقرت إسرائيل قانونا يقنـن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء أثار قلقا دوليا.كان الفلسطينيون قد أدانوا التشريع الذي أقره الكنيست أول أمس، ووصفوه بأنه ضربة لآمالهم في قيام دولتهم. لكن إقراره ربما لا يعدو، كونه خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حقوق الملكية.وقال المدعي العام بإسرائيل، إن الخطوة غير دستورية وإنه لن يترافع دفاعا عنها أمام المحكمة العليا.ورغم أن التشريع الذي أيده 60 صوتا في الكنيست، مقابل اعتراض 52 نائبا يحظى بدعم الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أثار توترات في الحكومة.وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه نظرا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا قضائية، فإن إدارة ترامب “ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية.”

وكانت مصادر سياسية قد ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مسؤول البيت الأبيض الذي طلب عدم نشر اسمه، إن واشنطن ستعترض على أي إجراء قانوني دولي من هذا النوع.إلا أن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف – وهو عضو في الائتلاف، يطمح لأن يجتذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو – دفع بالتشريع بعد إجلاء 330 مستوطن الأسبوع الماضي عن موقع أقيم على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

ومع خضوع نتنياهو لتحقيق من جانب الشرطة للاشتباه في إساءة استغلال منصبه – وهو اتهام ينفيه – بدأ حزب ليكود يتراجع في استطلاعات الرأي. وربما كــان الاعتراض على القانون ينطوي على مخاطرة بإبعاد مؤيديه وترك الساحة أمام البيت اليهودي.

وكالات