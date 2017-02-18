إردوغـان يجـازف بفقد الناخبـين المتأرجحــين

الرجل يعتبر أكثر الساسة شعبية وإثارة للانقسام

أوضح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جليا كيف يرى التصويت في استفتاء من المقرر إجراؤه في 16 أفريل، على تعديل الدستور وإنشاء رئاسة أشد قوة..، فمن سيصوت “بلا” متحالف مع داعمي الإرهاب ومحاولة الانقلاب.

وإردوغان هو أكثر الساسة شعبية وإثارة للانقسام في الوقت نفسه في تاريخ تركيا الحديث. وهو يضع نفسه منذ فترة في صورة نصير المواطن العادي الملتزم دينيا الذي استغلته نخبة علمانية. لكن استطلاعات للرأي وأشخاصا قريبين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يرون أن خطابه المثير للاستقطاب والانقسام ربما ينفر الناخبين المعتدلين في أبريل نيسان.

وقدر مسؤول بحزب العدالة والتنمية نسبة الدعم الحالي للتصويت “بنعم” عند 56 بالمائة، مقابل 52 بالمائة للتصويت “بلا”. وأبلغ مسؤول كبير “رويترز”، بأن نسبة التصويت “بنعم” بلغت في أحد استطلاعين داخل الحزب 55 بالمائة مقابل 50 بالمائة للتصويت “بلا”، مما يسلط الضوء على أهمية الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم والجناح الليبرالي داخل العدالة والتنمية.ويقول إردوغان وأنصاره، إن تركيا بحاجة إلى رئاسة تنفيذية قوية مشابهة لتلك القائمة في الولايات المتحدة أو فرنسا لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي تشكلت في الماضي وعرقلت التنمية. وصلاحيات الرئيس محدودة في الوقت الحالي.أما المعارضون بمن فيهم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقــــراطي ذو الأصول الكردية، فيــــرون أن التغيير سيدفع البلاد نحو حكم الرجل الواحد وقد يقوض الحقوق والحريات الأساسية.

واستغل إردوغان معارضة حزب الشعوب الديمقراطي لدعم حجته من أجل التغيير. فهو يرى الحزب ذراعا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض صراعا مسلحا منذ عقود ضد الدولة التركية في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبــــية الكردية. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

وقال هذا الأسبوع “هناك من جهة جماعة إرهابية تحاول تقسيم وتفكيك هذا البلد. وهناك من يعملون مع الجماعة الإرهابية الانفصالية”، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي على الترتيب.وأضاف “والآن ماذا تقول هذه الجماعة الإرهابية الانفصالية؟ تقول ‘لا’.

وكالات