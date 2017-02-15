إدارة تشيــلــسي تقتــــرح عقــداً جديداً على كـــــــوستــــــــا

أعلنت وسائل إعلام إنجليزية بأن إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي اقترحت عقداً جديداً على المهاجم الإسباني دييغو كوستا.

وأكدت صحيفة “دو سان” بأن إدارة تشيلسي وضعت على ذمة المهاجم الإسباني عقداً تتراوح قيمته بين 57 مليون يورو و67 مليون يورو مع إمكانية إضافة 8 مليون يورو للعقد في شكل حوافز. وأضافت الصحافة الإنجليزية بأن اللاعب أعطى موافقته الأولية على العقد الجديد في انتظار إكمال المفاوضات.

ويذكر أن فريق تيانجين الصيني عرض على كوستا راتباً سنوياً قدره 30 مليون يورو والذي سيجعله من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم لكن إدارة تشيلسي رفضت تسريح اللاعب.