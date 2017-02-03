إدارة ترامب ترى فـــي الجزائر شريكــــا “هامــــا

الخارجية الأمريكية أكدت أنها تنعم بالاستقرار

أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أول أمس، أن الجزائر شريك “هام” بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يضطلع بـ “دور بناء” في ترقية الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في بطاقة فنية حول الجزائر نشرت مساء أول أمس، بواشنطن أن “الجزائر وبحكم موقعها الاستراتيجي، تعتبر شريكا هاما تربطه علاقات قوية بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدبلوماسية والأمن وتطبيق القانون”.

وتشير وثيقة كتابة الدولة الأمريكية إلى أن الجزائر “بقيت تنعم بالاستقرار رغم الاضطرابات، التي هزت دول الجوار هذا فضلا عن اضطلاعها بدور بناء في ترقية الاستقرار الإقليمي”، مبرزة جهودها المعتبرة من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. في ذات السياق أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن الجزائر “عضو فاعل في المنتدى العالمي ضد الإرهاب”، وترأس مناصفة مجموعة العمل حول تعزيز القدرات على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، علاوة على تقديمها دعما لوجستيا لعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وبعد التطرق إلى العلاقات الدبلوماسية المكثفة، أكدت كتابة الدولة الأمريكية على أهمية الحوار السياسي والعسكري القائم بشكل منتظم بين الجزائر وواشنطن. كما تطرقت لتبادل الزيارات الهام خلال السنتين الماضيتين، على غرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقد في واشنطن في 2015 وزيارات مسؤولين سامين سياسيين وعسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر في 2016. وعلى الصعيد الاقتصادي، توضح كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما وقع البلدان على اتفاق إطار حول التجارة والاستثمار يحدد المبادئ المشتركة لعلاقتهما الاقتصادية ويعد قاعدة للتفاوض حول اتفاقات ثنائية أخرى.

هذا وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للجزائر في جهودها الرامية لتنويع اقتصادها ولمسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة.

من جانب آخر، تحادث وفد عن البرلمان الجزائري بواشنطن مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي حول تطور العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك.ويضم الوفد، الذي حضر مأدبة فطور نظمها الكونغرس وحضرها الرئيس دونالد ترامب , عضو مجلس الأمة، السيدة حفيظة بن شهيدة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جمال بوراس، والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الأمريكية، عبد الكريم مهني.

وسمحت اللقاءات الثلاثة، التي عقدت مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري لأوكلاهوما، جيم إينوف، وعضوي الكونغرس الديمقراطيين وكذا عضوي مجموعة أصدقاء الجزائر ضمن الكونغرس الأمريكي، جوزيف كينيدي وجون كونيرس، بالتطرق إلى آفاق تطوير العلاقات الثنائية لاسيما الدعم الأمريكي للاستثمار ومسار تنويع الاقتصاد الوطني.

وخلال هذه المحادثات، تم إبراز التقدم الديمقراطي، الذي أحرزته الجزائر والذي توج بمراجعة الدستور، الذي كرس أسس دولة القانون وضمانات حماية حريات المواطنين.وفي نفس السياق، تم التطرق إلى الدور الهام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تكريس المسار الديمقراطي. وسمح اللقاء، الذي جمع السيدين شهاب ومهني بعضو مجلس الشيوخ إينوف، بالتطرق إلى المسألة الصحراوية. وسيتوجه عضو مجلس الشيوخ، الذي عارض تفكيك المينورسو هذا الشهر مع مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وصرح شهاب أن هذه الزيارة تندرج في إطار جولة في عدة بلدان افريقية. كما تناولت المحادثات مع ممثلي الكونغرس الوضع في الولايات المتحدة، على ضوء التغيير على رأس الحكومة الأمريكية. ساسي.ب