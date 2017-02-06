“أي نوايا خفية للمغرب سيضع الاتحاد الإفـــريقي أمام امتحـــان صعب”

آخر تحديث : فبراير 6th, 2017 11:14 مساءً
فبراير 06, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك
قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، إن “أي نوايا خفية من طرف المغرب، سيضع الاتحاد الإفريقي أمام امتحان صعب”، مؤكدا أن “انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحقق بشروطه، وطبقا لمبادئ ميثاقه التي صادق عليها المغرب بدون تحفظ”.
أوضح وزير الخارجية الصحراوي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية، أن “المغرب قبل بكل شروط الاتحاد الإفريقي، وتنازل عن شروطه، وصادق بدون تحفظ على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي توجد به الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس”، مشيرا إلى أن “مصادقة المملكة المغربية على الميثاق التأسيسي، يعتبر اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبتها واحتلالها لأراض هامة من الجمهورية الصحراوية”.
وأردف المتحدث، أن”المستقبل هو الذي سيثبت أو ينفي وجود نية حسنة لدى المملكة المغربية، بعد مصادقتها على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يلزم المغرب طي صفحة العدوان والاحتلال اللاشرعي والتوسع، ضد جيرانه، باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يعترف بحدوده المعترف بها دوليا، إلى غاية تصديقه على الميثاق التأسيسي الذي لا يعترف إلا بالحدود الدولية للمغرب، كما هي معتمدة حاليا”.وحسب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، فإن “انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، هو اعتراف غير مباشر للصحراء الغربية”، معتبرا في ذات السياق، أن “أهم عنصر ساهم في اتخاذ القمة لقرارها بقبول انضمام المغرب، هو كون المملكة المغربية وقعت وصادقت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي دون أية شروط ودون أي تحفظ”.وأردف ذات المتحدث، أن القمة اعتبرت في فقرتها الثالثة، من قرارها 18، بهذا الشأن أن ذلك سيكون مناسبة لتوحيد المجموعة الإفريقية للدول حول القيم الإفريقية الأساسية للمؤسسين، وهي التضامن، الوحدة، الحرية والمساواة، وذلك طبقا لمبادئ وأهداف الميثاق التأسيسي، الشيء الذي سيعزز قدرات الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا”.وتابع وزير الخارجية الصحراوي، قائلا”إذا كان قرار قمة الاتحاد الإفريقي بقبول انضمام المغرب قد تم بالإجماع، وبدون تصويت، لأن المملكة المغربية اعترفت وقبلت بحدودها المعترف بها دوليا، من خلال مصادقتها بدون تحفظ على الميثاق التأسيسي، الذي يعتبر في مادته الرابعة، أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال أي الموروثة عن الاستعمار، قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به إلى جانب مبادئ أخرى، من بينها المساواة بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية.
صبرينة دلومي
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