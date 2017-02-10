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يومية وطنية اخبارية

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أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

فبراير 10, 2017 همسات 0

أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

تشهد عدة مناطق من ولاية عنابة أزمة في الخبز، ما اضطر المواطنين إلى شراء الخبزة الواحدة بـ 30 دج من بعض المخبزات، التي تطالب برفع سعر الخبز، بالرغم من أن الدولة تدعم القمح، فأين هي الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، حينما يكون هذا الأخير في أمس الحاجة إليها؟

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