أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً
فبراير 10, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تشهد عدة مناطق من ولاية عنابة أزمة في الخبز، ما اضطر المواطنين إلى شراء الخبزة الواحدة بـ 30 دج من بعض المخبزات، التي تطالب برفع سعر الخبز، بالرغم من أن الدولة تدعم القمح، فأين هي الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، حينما يكون هذا الأخير في أمس الحاجة إليها؟
فبراير 10, 2017 0رافع متدخلون في أعقاب أشغال لقاء دراسي طبي-قضائي ببسكرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة تكون مهمتها استشارية...
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