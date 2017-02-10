أين هي جمعيات حماية المستهلك؟

تشهد عدة مناطق من ولاية عنابة أزمة في الخبز، ما اضطر المواطنين إلى شراء الخبزة الواحدة بـ 30 دج من بعض المخبزات، التي تطالب برفع سعر الخبز، بالرغم من أن الدولة تدعم القمح، فأين هي الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، حينما يكون هذا الأخير في أمس الحاجة إليها؟