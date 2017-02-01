أوامر “فوقية“ تزيح روراوة من “الفاف“

سيعلن عن انسحابه يوم11فيفري

يرتقب أن يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، عن عدم ترشحه لعهدة إضافية على رأس الهيئة، خلال اجتماع المكتب الفدرالي المقرر يوم 11 فيـــــفري الجــــاري، حيــــث تلقــى أوامر „فوقية“ للرحيل، تفيد مصادر عليمة لـ“ وقت الجزائر“.

في هذا الصدد، بلغنا أن مسؤولون في الدولة اتصلوا برئيس „الفاف“ وطلبوا منه الانسحاب، والتفرغ لتمثيل الجزائر على المستوى الدولي، بالحفاظ على منصبه في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي ستعرف انعقاد جمعيتها الانتخابية في شهر مارس المقبل، وكذا الترشح لشغل منصب في مجلس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وتعتبر رئاسة „الفاف“، قضية حساسة، لما لكرة القدم من أهمية بالغة، خاصة من الناحية السياسية، لذا تفضل الدولة أن يتولاها شخص دبلوماسي يعرف احتواء الأزمات التي قد تظهر في طريقه على شاكلة الأزمة التي حدثت بين الجزائر ومصر في تصفيات كأس العالم 2010.

ولهذا السبب، يلقى الرئيس السابق لمولودية الجزائر رشيد معريف تزكية من قبل مسؤولين في الدولة لتعويض روراوة على رأس „الفاف“، مقارنة بأسماء أخرى تعتزم الترشح على غرار الأسطورة رابح ماجر ورئيس نادي بارادو خير الدين زطشي، اللذان لديهما فلسفة مهمة لإصلاح الكرة الجزائرية.

وناهيك عن الحنكة الدبلوماسية، فإن معريف الذي انتهت مهمته قبل سنتين كسفير في إيطاليا، ويعيش حاليا بأرض الوطن، يبدو مناسبا في التسيير المالي، على اعتبار أن خزينة „الفاف“ تحوي حاليا 900 مليار سنتيم و20 مليون أورو، وهو مبلغا معتبرا، ينبغي وضع أيادي أمينة عليه لحراسته واستغلاله جيدا.

ويرتقب أن تعلن „الفاف“ خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تشكيل لجنة ستقوم باستقبال ملفات الترشح لرئاسة الهيئة، وذلك قبل انعقاد جمعيتها الانتخابية في شهر مارس المقبل، وهي العملية التي يليها تجديد المكتب الفدرالي، الذي قد يعرف رحيل بعض الأعضاء الموالين لروراوة أمثال وليد صادي وجهيد زفزاف.



أحمد.ح