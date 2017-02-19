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أنجيلا ميركل فـي الجزائر

فبراير 19, 2017 الحدث 0

أنجيلا ميركل فـي الجزائر

برليــن تبحـث عــن مكانـــة مميــــزة

تصل، اليوم، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى الجزائر في زيارة عمل، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ومن المنتظر أن تدوم الزيارة يومين، تلتقي خلالها المسؤولة الألمانية بكل من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، لتباحث العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وأيضا الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط،، بحسب نفس المصدر.

تتزامن الزيارة المنتظرة للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للجزائر مع عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الألماني ومنتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين، والذي سيقام غدا الثلاثاء، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، الذي سيشرف عليه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والوزير في الحكومة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا، ماتياس ماشينغ، ومن المنتظر أن تتباحث دفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا.
وبحسب نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكا ديمر، ستناقش المسؤولة الألمانية مع الجانب الجزائري أيضا العلاقات الاقتصادية وقضايا الهجرة، مضيفة أن “برلين تريد المزيد من التعاون مع الجزائر “.
وشكل مشكل المهاجرين غير الشرعيين من بلدان المغرب الكبير العديد من الجدل في الساحة السياسية الألمانية، وهو الموضوع المنتظر أن تناقشه، ميركل أيضا مع الجانب الجزائري، وهي النقطة، التي تحدثت فيها السلطات الألمانية خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إلى برلين قبل أيام، أين تبحث ألمانيا أنجع الطرق لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان المغرب إلى أراضيهم.
من الجانب الاقتصادي، أشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، منذ عام، على أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الألماني، لدى زيارته إلى ألمانيا جانفي 2016 وخصص لتحديد الفرص الكفيلة بتشجيع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين والتي تضمن اجتماعات، خاصة بالأعمال في قطاعات الميكانيكا والمناولة في مجال السيارات والإلكترونيك والكهرباء والصناعات الغذائية والنقل البحري وبالسكك الحديدية وصناعة السفن والطاقات المتجددة، هذه الأخيرة، التي تهتم بها ألمانيا بشكل كبير، لتنويع مصادر الطاقة،، حيث كانت من أكبر المهتمين بمشروع “ديزيرتيك” الأوروبي، الذي يهدف إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية في صحراء الجزائر، قبل تبخره وتحويل المشروع إلى الأراضي المغربية.
يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد سبق وأن دعا من برلين المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى اغتنام فرص الاستثمار “الضخمة”، التي توفرها الجزائر، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين والرقي بها إلى مستوى “شراكة قوية”.


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