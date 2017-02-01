“أمين“ يستجدي رئيس الجمهورية إنقاذه

يعاني من قصور في القلب وبحاجة إلى عملية بقيمة 6 ملايير سنتيم

شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع الشاب „أمين“ المنحدر من ولاية بومرداس وبالضبط من مدينة „يسّر“ والذي يعاني من مرض القصور القلبي ما يستلزم نقله إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية قدّر ثمنها بـ6 ملايير سنتيم، المبلغ الذي تعسّر على عائلة المريض تأمينه.

ونظّم شباب مدينة „يسّر“ مسيرة تضامنية لمناشدة السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليفة ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، التدخل العاجل لإنقاذ حياة „أمين“ الذي يعاني من مرض القصور القلبي الذي ألزمه الفراش وجعله يودع مقاعد الجامعة، حيث يدرس للسنة الثانية „ماستر“ إلا أنه اضطر إلى تجميد السنة الدراسية بسبب مرضه.

„أمين“ الطالب الجامعي الذي يملك طموحات كبيرة في حياته كغيره من الشباب حيث كان حلمه الزواج وإكمال دراسته والحصول على منصب شغل لائق، أصبح حلمه الوحيد اليوم هو الشفاء من هذا المرض الذي نغّص عليه حياته وجعله طريح الفراش وما يزيد من معاناته الأزمات القلبية التي يصاب بها في الليل وتجعله يشعر في كل مرة أنه يلفظ آخر أنفاسه.

معاناة „أمين“ مع مرضه جعلت والداه يدخلان في حالة من الحزن كيف لا وفلذة كبدهما يتعذب أمام أعينهما ويعاني وهما لا يستطيعان تحريك ساكن، فهما لا يستطيعان تأمين مبلغ العملية ولا نقله للعلاج في الخارج، وكلّ ما يمكنهما القيام به هو الدعاء له ومناشدة السلطات وذوي القلوب الرحيمة مساعدته فكل من يشاهد حالة „أمين“ يتأثر كثيرا خاصة وأنه في ريعان شبابه ويملك طموحا كبيرا في الحياة.

حالة „أمين“ تستلزم إجراء عملية جراحية في فرنسا بـ6 ملايير سنتيم الأمر الذي تعذّر على العائلة فلا يمكنها تأمين المبلغ وكل رجاءهم تدخّل السلطات العليا للبلاد، وكذا ذوي القلوب الرحيمة من أجل مساعدته وجمع المبلغ له بقدر المستطاع ولو حتى بمبلغ بسيط فحياة „أمين“ مرهونة بتبرعات المحسنين وذوي القلوب الرحيمة.

وفي انتظار التفاتة السلطات وجمع المبلغ المطلوب يبقى „أمين“ يعاني الأمرّين بسبب الأزمات التي يصاب بها والتي تستدعي إخضاعه لمراقبة طبية، ولكل من يريد المساعدة الرجاء الاتصال بالرقم لاتصال بالرقم 0553631046 أو الاتصال بالجريدة وأجر الجميع على الله.



فلة زخروف