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أسعار النفط تنتعش عقب تخفيض روسيــا لإنتـاجها

فبراير 01, 2017 الحدث 0

أسعار النفط تنتعش عقب تخفيض روسيــا لإنتـاجها

وصلت لمستوى 56 دولارا عند اختتام الجلسة

واصلت، أمس، أسعار النفط صعودها خلال تعاملاتها بالجلسة الأوروبية، محققة ثاني مكسب يومي على التوالي، عقب قيام روسيا بتخفيض مستويات إنتاجها ضمن التزامها باتفاق الخفض العالمي، ولكن حد من المكاسب إصدار معهد البترول الأمريكي تقريره بالمخزونات، التي أظهرت ارتفاعًا بمعدل تخطى التوقعات.
وصعد النفط الخام الأمريكي، ليتداول البرميل عند سعر 52.95 دولارا من سعر افتتاح الجلسة عند 52.75 دولارا، وقد سجل أعلى سعر للبرميل عند 53.07 دولارا، بينما سجل أدنى سعر عند 52.63 دولارا، كما ارتفع خام برنت ليتداول البرميل عند سعر 56.11 دولارا من سعر الافتتاح عند 55.54 دولارا، بينما سجل أدنى سعر عند 55.35 دولارا.
وفي ختام تعاملات الثلاثاء، حقق النفط الأمريكي “تسليم مارس” مكاسب بنحو 0.5 بالمائة، مسجلا أول مكسب يومي على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، كما حققت عقود برنت “تسليم أفريل” مكاسب بنحو 0.3 بالمائة، يأتي هذا الدعم من تراجع الدولار الأمريكي، مما ساهم في ارتفاع أغلبية السلع والمعادن المسعرة بالدولار.وقد سجلت أسعار النفط خلال شهر جانفي خسائر بنحو 2.5بالمائة، لتسجل أول خسارة شهرية منذ أكتوبر الماضي، بسبب المخاوف المتصاعدة من زيادة نشاط إنتاج النفط الصخري الأمريكي، الأمر الذي قد يساهم في استمرار أزمة فائض المعروض العالمي، وقد سيطر التأثير السلبي لتلك المخاوف على أسواق النفط، بالرغم من دخول اتفاق تخفيض مستويات الإنتاج التنفيذ الفعلي.

ق.إ

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