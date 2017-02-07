أزمة عطش في عز الشتاء بالمدية

بعد التأخر الكبير في مشاريع مديرية الري

لا تزال معاناة العديد من أحياء مدينة المدية وبعض البلديات المجاورة لها، في المدة الأخيرة مع أزمة عطش حادة في ظل النقص الفادح للتزود بالمياه الشروب والانقطاعات المتكررة للمياه جراء الأعطاب الكثيرة التي تصيب القناة الرئيسية التي تزود سكان هذه البلديات بالماء من سد غريب بولاية عين الدفلى.

وأمام شح الكمية المخصصة لسكان عاصمة ولاية المدية والتي لا تتجاوز كميتها حسب مصادر مسؤولة، 12 ألف متر مكعب يوميا يتقاسمها أكثر من 300 ألف ساكن، يضطر السكان للاستنجاد بالعيون والينابيع الطبيعية أو شراء المياه بـــ1200 دج للصهريج، وذلك في وقت يعرف مشروع إنجاز ازدواجية القناة الرئيسية التي تمون المنطقة بالماء من سد غريب، التي تشرف عليه مديرية الري، تأخرا كبيرا في انطلاق الأشغال، والذي من شأنه القضاء على مشكل الأعطاب الشبه يومية التي تصيب القناة الحالية، في حين ما يزال مشروع تحويل القناة التي كانت موجهة إلى البرواقية لفائدة سكان المدية والبلديات المجاورة لها تأخرا في الإنجاز.

وقد أعرب الكثير من سكان عاصمة الولاية عن استيائهم الشديد من الصمت الذي تبديه السلطات حيال المطالبة بتوفير هذه المادة الحــيوية التي تغيب عن حنفياتهم في عز فصل الشتاء، وكذا عدم اتخاذ وزير الري في زيارته الأخيرة أية إجراءات عقابية ضد المتسببين في تعطيل هاذين المشروعين الحساسين، وقد يصل الأمر إلى ما لا يحمد عقباه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه خلال فصل الحر، وتكرار سيناريو السنة الماضية أين عاش سكان المدية الجحيم بسبب نقص الماء وتفاقم أزمة التزود بالمياه الشروب، مشيرين إلى أن اقتناءهم الدائم لصهاريج المياه المجهولة المصدر والتي باتت أثمانها ترهق كاهل العديد منهم، حسب ما أشاروا إليه خصوصا مع زوال الحجج الواهية بقلة الأمــطار بعدما عرفت المنطقة تهاطلا كبـــيرا للأمـــطار في الأيام الأخيرة ساهمت في امتلاء السدود، لتبقى الكرة في مرمى الوزارة ومديرية الري ومشاريعها النـــائمة، والتي يملك مديريهـــا حسبهم نفوذا لم يستطع أحد أن يحرك له ساكنا ولو دامت أزمة العطش لسنين.



بلال موزاوي