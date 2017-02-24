“أريدو“ تؤكد ريادتها بالجــــزائـــر في مجال الابتكار الرقمي

اختتمت 2016 بمؤشرات ايجابية:

أعلنت مجموعة „أوريدو“ للاتصالات يوم الأربعاء الماضي، عن نتائجها المالية لسنة 2016، مؤكدة ريادة فرعها بالجزائر، في الابتكار الرقمي، واختتامه السنة بمؤشرات إيجابية، رغم المنافسة المحتدمة في السوق. تعزز هذا النجاح باستراتيجية المؤسسة، التي تضع الزبائن في قلب اهتماماتها، وبفضل ديناميكية تجارية للتدفق العالي للإنترنت المتنقلة للجيل الثالث والجيل الرابع. وبلغت إيرادات المؤسسة 2,112 مليار دينار جزائري سنة 2016، مقابل 7,110 مليار دينار جزائري سنة 2015. وفيما يخص عدد الزبائن، فقد ارتفع إلى 8,13 مليون مُشترك، في ديسمبر 2016، مقابل 13 مليون مُشترك في ديسمبر 2015، أي بزيادة 6,5 بالمائة. وبحسب بيان للمتعامل تلقت „وقت الجزائر“ نسخة منه، فقد قُدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ 3,39 مليار دينار جزائري سنة 2016. كما بلغت استثمارات فرع المؤسسة بالجزائر، 3,23 مليار دينار جزائري في 2016، وذلك بفضل تحسين وتوسيع شبكته عبر كافة التراب الوطني. ويُمثل فرع الجزائر، 10 بالمائة من مجموع الزبائن، و11 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية للمجموعة.وذكر مدير عام المجموعة، هندريك كاستيل، „ان الفرع اختتم 2016 بتعزيز مكانته في سوق الهاتف النقال، والمعزز بنجاح إطلاق خدماته للهاتف النقال للجيل الرابع، وقد حافظ على ريادته التكنولوجية في تقنية الجيل الثالث، باحتسابه أكثر من 8 ملايين مُشترك“. نسرين.ف