آث زيكــي ببوزڤــان تستنجــد

تعــــد من أفقــــر قــــرى تيـــــزي وزو

تعد بلدية آث زيكي التابعة إداريا لدائرة بوزڤان بولاية تيزي وزو من بين القرى التي تعاني التهميش والإقصاء من أدنى المشاريع التنموية التي من شأنها ضمان الحياة الكريمة للسكان، فهذه الأخيرة تفتقر للغاز الطبيعي وكذا المرافق الصحية وتعاني من مشكل اهتراء الطرقات إلى غيرها من النقائص التي سببت في تقهقر وتدني مستوى المعيشي فيها بفعل التهميش والإهمال، بالرغم من امتلاكها لمقومات سياحية تؤهلها أن تكون من أهم الأقطاب السياحية على المستوى الوطني نظرا لتوفرها على مرتفعات جبلية نادرة.

قرية آث زيكي بتيزي وزو رغم مناظرها الطبيعية الخلابة، إلا أن واقعها لا يصدقه العقل ولا يتقبله المنطـــق، فالفقر والحرمان يحدق بها من كل النواحي وفي جميع مجالات الحياة دون استثناء، وهذا بفعل التقصير في إنـــجاز المشــــاريع التنمــــوية التي من شأنها أن تجعل القرية جنة حقيقة لأهاليها بدلا أن تكون جحيما ينفرون منه، فمن الصعب مقاومة ظروف الحـــياة القاسية جراء افتقاد البلديـــة، التي تبعد بمسافات كبيرة عن عاصمة الولاية، لمنشآت قاعدية من شأنها أن تشكل أرضية صلبة لأية محاولة لدفع وتيرة التنمية وانتشال المواطنين من بؤرة الفقر، فسكان هذه البلدية جسد بلا روح، فليس لهم أي أمل أو طموحات تستدعي العيش لأجلها على حد تعبيرهم، فشبح البطالة ينخر جسد شباب المنطقة إناثا وذكورا، فأحلامهم تحولت إلى كابوس لا يطاق خاصة الشريحة المتعلمة والحاملين منهم لمختلف الشهادات العليا، مما أرغم أصحاب الحال الميسور إلى هجرة أراضيهم بحثا عن حياة آمنة وهادئة إما داخل الوطن أو الهجرة نحو أوروبا، بينمـــا يبقى من ضلّت بهم السبل يصارعون الظروف من أجل توفير لقمة عيش لسدّ الرمق في انتظار غد مشرق.

انتقلنا في زيارة للمنطقـــة في وقــــت باكر وقد استــــغرقنا أزيد من ثلاث ساعات من الزمن لبلوغها، واستعنا في جولتنا بأحد الأصدقاء من أبنــــاء المنطــــقة والمدعو “محمد. ع” الذي أدلنا على الطريق، الذي بدا لنا خاليا من المارة كلما اقتربنا من البلدية، فنادرا ما نصادف شخصا أو سيارة تســـير بذلك الاتجاه، فالمنطقة بدت لنا خالية من أي حسّ بشري، فكل ما رأيناه ونحن على مسافة الطريق صخور جبلية وأشجـــار الزيتون التي تخل عنها أصــــحابها حسب “محمد” نظرا لخطـــورة أوضــــاعها الأمنــــية .

وعند وصولنا إلى البلدية وجدنا المنطقة خاوية على عروشها، فالهدوء يخيم على السكان، لنصادف بعض من العائلات التي كانت تتجه نحو حقولها لممارسة بعض الأنشطة الفلاحية تعينها على توفير حاجياتهم الضرورية للعيش أمام انعدام ادني ضروريات الحياة، وقد اقتربنا منهم قصد الاستفـــسار عن نمط حياتهم المعتاد، وأجابـــتنا “وردية” قائلة “إننا لا نملك سوى حقولنا لنسترزق منها أو الحصول على بعض المساعدات والدعم المالي من طرف أبنائنا الذين أجبرتهم الظروف لمغادرة المنطقة، فالجميع هنا يعاني من نفس الآلام، فالحرمان والفقر يحدق بجميع العائلات التي ما تزال تقطن المنطقة، فحتى كيس حليب نادرا ما نجده عند بائعي المواد الغذائية” وهنا أدركنا مدى الجحيم الذي خيم على أهالي المنطقة وعرفنا أنه لكي يصمد المرء أمام ظروف كهذه لابد أن يكون له صبر أيوب .

العزلة والإهمال يخيم على قرية آيت زيكي

أكد لنا سكان المنطقة ممن كانت لنا الفرصة بلقائهم أن الأوضاع المزرية التي آلت إليها بلدية آث زيكي ناتجة عن إهمال السلطات، الذين برهنوا بعد مرور سنوات عن انتخابهم على رأس البلدية أنهم عاجزون على التكفل بانشغالات السكان، ولم يجدوا أمامهم سوى الهروب من الشكاوى اليومية التي يظل أهالي المنطقة يرفعونها إليهم للتكفل بها، حيث أحد السكان يدعى “عمي بوجمعة” أن “مسؤولي البلدية تعمدوا إبقاء المنطقة أن تظل تعاني من هذه العزلة، فلو كانت لديهم إرادة فعلية لتغيير واقعهم أكيد سينجحون في ذلك، فالمنطقة لم تحظ بزيارة رسمية من طرف الولاة الذين تعاقبوا عن الولاية منذ أزيد من 20 سنة وفي كل مرة يتحججون بالأوضاع الأمنية لها”، وعليه فقد طالب سكان المنطقة بتجسيد وعود المنتخبين، والمتمثلة في العمل على تزويد البلدية بمشاريع تنموية واستثمارية التي من شأنها سترفع الغبن عن سكانها، ولكن تبين لهم أن كل ما قيل مجرد أكاذيب لن تعرف التطبيق والتجسيد في أرضية الواقع.

تعد البطالة من بين المشاكل التي أرقت شباب المنطقة، حيث تفتقر البلدية من أي هيكل عمومي أو خاص من شأنه سيساهم في تقليص حجم البطالة ويضع حدا لتسكع الشباب في الشوارع والمقاهي القليلة المتواجدة بها، فالمشاريع التنموية غائبة تماما، مقارنة بالبلديات التي تنتمي لدائرة بوزڤان التي استطاعت أن تستفيد من عدة مشاريع تنموية طموحة استطاعت في ظرف زمني وجيز من تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرين في هذا الصدد إلى اختلال التوازن في عملية توزيع جل المشاريع الحيوية والتنموية الموجهة لفائدة سكان دائرة بوزڤان والتي تهتم بالبلديات، كخدمات الغاز الطبيعي، شبكات الصرف الصحي، تشييد عيادات طبية، ربطها بالمياه الصالحة للشرب، إنشاء مرافق ترفيهية وثقافية التي نجدها متوفرة بالقدر الكافي في معظم البلديات المنضوية تحت دائرة بوزڤان التي استفادت من عدة مشاريع كربطها بالغاز الطبيعي انطلاقا من دائرة عزازڤة عكس ما هو عليه الحال بالنسبة لمنطقة آث زيكي التي تفتقر لأية منشاة ثقافية أو ترفيهية من شأنها تكون وجهة للشباب في أوقات فراغهم .



الحطب للتدفئة والسكن مشكل عويص..

وما شد انتباهنا أيضا الحياة البدائية لأهالي المنطقة فلا تزال النساء فيها يحملنا قارورات غاز البوتان وكذا حزم من الحطب على ظهورهن وهذا لغياب الغاز الطبيعي، حيث يتوجهن يوميا إلى الغابة المجاورة من أجل جلب أكبر قدر ممكن من الحطب تحضيرا لفصل الشتاء وللتصدي لبرودة أيام الثلوج، حيث صرحت “الحاجة فاطمة” قائلة “لقد تعودنا على هذا النمط المعيشي منذ الأزل، فليس بيدنا حيلة، فدرجة الحرارة تنخفض إلى درجة الصفر وأمام غياب الغاز الطبيعي الذي يبقى حلما بعيد المنال والذي من شأنه يضع حدا لمعاناتنا تبقى هذه الوسائل البدائية الحل الوحيد لتلبية حاجياتنا اليومية”.

لا تقتصر معاناة السكان على عدم توفر الخدمات الضرورية، بل تتعدى لتشمل قضية السكن، وذلك لغياب الأوعية العقارية لتشييد سكنات بمختلف الصيغ خاصة الاجتماعية منها، حيث من الصعب العثور على قطعة أرض لها مواصفات تسمح بإطلاق مشاريع من هذا النوع وذلك نظرا لتضاريسها الصعبة وطابعها الجبلي الذي طغى على غالبية القرى .

فالعائلات المالكة لقطع أرض صالحة للبناء تعد على الأصابع، فأزمة العقار مشكلة تواجه جميع أهالي آث زيكي، ما حال دون القضاء على أزمة سكن رغم الإعانات المالية المخصصة لهم لإنجاز السكن الريفي كحل أنسب للقضاء على أزمة السكن في المناطق الريفية، إلا أن هذه الإعانات المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم غير كافية حتى لتجسيد الأرضية التي تستقبل المشروع بسبب طابعها الجبلي حسب السكان، ورغم اقترابهم من الإدارة لمنحهم الموافقة لتجسيد شقة أخرى من على فوق الطوابق الأرضية لسكناتهم، كحل لأزمة العقار التي يعانون منها وتقليص من حجم المصاريف أمام غلاء مواد البناء، إلا أن الإدارة رفضت هذا الحل بحجة أن هذا يعد خرقا للقانون على حد تعبيرهم وأن هذا الإجراء القانوني لم يعد ساري المفعول بالرغم من تطبيقه على العديد من الحالات عبر إقليم دائرة بوزڤان .

وفي سياق آخر، أضاف سكان المنطقة أنه تم إقصاء العديد منهم من الحصص السكنية لأسباب قال عنها أحد المسؤولين إن ملفاتهم لا تستوفي كل الشروط اللازمة، وهو ما دفعهم إلى إقصائهم من هذه المساعدات، ومن أهم الشروط التي من شأنها تسمح بالحصول على هذه الإعانة وإنجاز على الأقل نسبة 30 بالمائة من مسكنه والذي يتم تحديده وفق دخله الشهري، وهذا ليس متوفرا في ملفاتهم باعتبار أن معظمهم فقراء ومعوزون، وفي ظل هذه التعسفات والبيروقراطية الإدارية التي أغلقت جميع الأبواب في وجه سكانها يبقي أهالي آث زيكي يقطنون البيوت الطوبية التي توشك على السقوط في أية لحظة.

وحدات صحية تفتقر للعتاد الطبي العصري

ومن جهة أخرى، يعد غياب الوحدات الصحية بالقدر الكافي مشكلا يؤرق أهالي المنطقة، فجميع العيادات الصحية أقفلت أبوابها لعدم تزويدها بمعدات طبية مسايرة للعصر وطاقم طبي متمكن من شأنه سيقدم خدمات صحية راقية لهم، فالعيادة المشيدة بجوار مركز البلدية الوحيدة التي تشتغل وتقدم الإسعافات الأولية للمرضى، والتي تتوفر على طبيب عام وممرضة واحدة، ما جعل أهالي المنطقة يتحملون عبء التنقل إلى المناطق المجاورة، لتلقي الإسعافات اللازمة، في وقت أقفلت الوحدات الصحية المتواجدة على مستوى إقليم بلديتهم أبوابها، والتي كان من المفروض أن تخفف من حجم المعاناة والضغوطات الكبيرة التي يعاني منها المرضى، حيث تضطر العائلات القاطنة بهذه البلدية المنسية إلى التعجيل بنقل نسائها الحوامل، في عز الشتاء المتميز بالثلوج الكثيفة والبرودة الشديدة، إلى مدينة عزازڤة للمكوث عند الأقارب عندما يقترب موعد ولادتهن وذلك تفاديا للعزلة التي تفرضها العواصف الثلجية وما يترتب عنها من انقطاع في حركة المرور بفعل تراكم الثلوج، وكما أكد لنا أهالي المنطقة أن العديد منهم فارقوا الحياة في بيوتهم بعد مرض شديد أو على طول مسافة الطريق لاستحالة بلوغ المستشفيات المجاورة بسبب الظروف الطبيعية القاسية وهو الأمر الذي ندد به الأهالي .

مركز سياحي في طي النسيان

تحظى آث زيكي بعدة مقومات سياحية، إلا أن بدورها تبقى عرضة للإهمال وعدم الاهتمام، بسبب غياب إستراتيجية واضحة المعالم، من شأنها أن تدفع بقطاع السياحة نحو الازدهار ورد الاعتبار، فرغم مناظرها الطبيعية الخلابة التي تزخر بها، لدرجة كانت في السنوات الماضية ملاذا ومقصدا لمختلف العائلات للترفيه عن النفس من داخل وخارج الوطن خاصة في سنوات الثمانينات فقد كانت تشهد حركة وديناميكية كبيرتين، بغية الاكتشاف والتمتع بجمالها، فيمكن تصنيفها من ضمن أهم المواقع السياحية في العالم، ولكن سرعان ما تراجع توافد السياح لهذه المنطقة بسبب أوضاعها الأمنية من جهة، وكذا لعدم حرص السلطات على العناية بها من جهة أخرى، بتوفير الإمكانيات اللازمة لتشجيع السياحة الجبلية وكذا حث المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال.

فرغم عودة الأمن نسبيا إلا أن تسيير شؤون البلدية لا تزال تسير على نفس النهج والمنوال تتبني سياسة النسيان ذاتها، متجاهلة جل المواقع السياحية التي تزخر بها على حد تعبير أهالي المنطقة، وتعد هضبة “اسوول” الواقعة بأعالي آيت زيكي التي تتجاوز مساحتها الإجمالية خمسة هكتارات من أهم المقومات السياحية التي تستدعي الاهتمام كون جميع زواياها تطل على مدن ولايتي تيزي وزو وبجاية، وبإمكان المتعمق في النظر بلوغ حتى العاصمة حسب ذات المتحدثين، وقد حاول أحد الخواص سابقا الاستثمار بهذه المنطقة وتجسيد مركز للسياحة ولكن المشروع سرعان ما تبخر بسبب معارضة بعض المواطنين التخلي عن القطع الأرضية الخاصة بهم ما لم يحصلوا على تعويضات مسبقة، ليتم غض النظر عن المشروع نهائيا ورغم استعانة صاحب المشروع بسلطات البلدية من أجل التدخل لحل المشكل لكن كل المحاولات باءت بالفشل.



إعداد/ ضاوية. ت

