SAMSUNG تزود شركـة أودي بمعالجات “ايكزينزس”  

آخر تحديث : يناير 30th, 2017 9:51 مساءً
يناير 30, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
أعلنت شركة سامسونغ عن تعاونها مع شركة “أودي” لاستخدام معالجات “ايكزينزس” التابعة لها في الجيل المقبل من نظام المعلومات والترفيه الخاص بالشركة الألمانية الرائدة في مجال صناعة السيارات.
معالج “ايكزينزس” الأقوى من شركة سامسونغ يستطيع تشغيل ما يصل إلى أربع شاشات مختلفة في السيارات في وقت واحد، كما أنه يدعم عدة أنظمة تشغيل مما يتيح حرية اختيار نظام التشغيل لشركة “أودي”، ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح بعد متى ستبدأ شركة “أودي” باستخدام معالجات “ايكزينزس” التابعة لشركة سامسونغ في نظام المعلومات والترفيه داخل سياراتها.
وتماشيا مع ذلك، فقد قامت شركة” أودي” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 أوائل شهر جانفي الجاري بعرض التصميم النموذجي الداخلي لسيارتها الجديدة” أوديA8”، والذي يضم شاشة “او لاد” من صنع شركة سامسونغ بحجم 14.1 إنش من أجل لوحة القيادة، فضلا عن شاشة أخرى بحجم 14.1 إنش أيضا في الدعامة الوسطى للسيارة، وشاشة او لاد” أخرى بحجم 8.4 إنش من أجل مكيف الهواء.
وكانت شركة سامسونغ قامت في الآونة الأخيرة بتقديم عرض للاستحواذ على شركة “هارمان” الرائدة في مجال تصنيع الرقاقات لأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بالسيارات. وبطبيعة الحال، هذه الصفقة ستتيح لشركة سامسونغ الحصول على موطئ قدم قوي في مجال صناعة رقاقات السيارات، على الرغم من أن هذه الصفقة لا تزال مهددة بالفشل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي كجزء من برنامج Audi Progressive SemiConductor Program الذي أطلقته شركة” أودي” في العام 2010 والذي يهدف إلى جلب أحدث التكنولوجيات للسيارات التابعة لها.
إعداد:موسى.ط
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