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“Oppo F1s“ الرمادي” يحقق أرقاماً قياسية في الجـزائـر

يناير 28, 2017 ميلتيمديا 0

“Oppo F1s“ الرمادي” يحقق أرقاماً قياسية في الجـزائـر

حقق هاتف ”oppo f1s“ في نسخته الرمادية المحدودة أرقاماً مميزة في السوق الجزائرية منذ طرحه في الأسواق ابتداء من 23 جانفي الحالي، الهاتف كان متوفراً باللونين الذهبي والوردي، حيث توفرت نُسخة ثالثة باللون الرمادي وبعدد محدود وبنفس سعر الأولى، وقد حقق الهاتف نجاحاً كبيراً في السوق، الذي سجل رقماً قياسياً في عدد المبيعات لهذه النُسخة.
ويمثل اللون الجديد في هذه السلسلة مُكملاً لنجاح هاتف ”oppo f1s“ في نُسخته الذهبية التي لاقت شعبية كبيرة لدى المُستخدمين الجزائريين، وهي خطوة جيّدة من الشركة لتزويد هذه السلسلة الممتازة بلون جديد بنفس السعر، وينفس مميزات ”oppo f1s“ السابق، مع كاميرا أمامية مميزة خاصة بالسيلفي بدقة 16 ميغابيسكل، وبتصميم مميز من المعدن، بالإضافة إلى قارئ البصمة السريع.
وصرح اندي شي المُدير التجاري لعلامة أوبو في الشرق الأوسط، أن الشركة تلقت طلبات عديدة لزيادة عدد الألوان المُتوفرة في هذه النُسخة، وهذا ما تم بالفعل بعد طرح النُسخة الرمادية في السوق الجزائرية، وأضاف قائلاً إن الشركة تأتي بما يُريد المُستخدم وأسلوب حياته.


إعداد:عبــــد المطلب.ع

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