آخر تحديث : يناير 1st, 2017 8:20 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

blackberry ميركوري بنظام اندرويــــد نوجـــــا

يناير 01, 2017 ميلتيمديا 0

blackberry ميركوري بنظام اندرويــــد نوجـــــا

من المنتظر أن تشارك شركة بلاك بيري في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةCES 2017 , حيث ستعلن في هذا المؤتمر عن آخر هواتفها الذكية المصنعة قبل بلاك بيري الكندية، من خلال إعلانها عن هاتفBlackBerry Mercury .
في تسريب جديد قام السيد “ Roland Quandt “ إحدى المسربين على تويتر بنشر صوره يقال أنها لقطة مأخوذة من هاتف BlackBerry Mercury والتي تبين أن الهاتف سيعمل مسبقاً بنظام التشغيل اندرويد نوجا 7.0 .
وينتظر أن يأتي الهاتف الجديد مع شاشة بحجم 4.5 إنش بدقة 1080 بيكسل مع معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 821 بتردد 2.02 جيجا هيرتز، كما أنه سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت, إضافة لما سبق، فإن هذا الهاتف سيكون مزودا بكاميرا خلفية بدقة 18 ميغا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل .


إعداد: موسى.ط

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ونقلا عن الديوان الفرنسي الخاص بحماية اللاجئين، أن حوالي 2000 جزائري طلبوا...
اقرأ المزيد
النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

ولد علي مطلوب فـي السباعـات!

ولد علي مطلوب فـي...

ديسمبر 30, 2016 0

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في...

ديسمبر 28, 2016 0

الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  