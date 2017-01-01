blackberry ميركوري بنظام اندرويــــد نوجـــــا

آخر تحديث : يناير 1st, 2017 8:20 مساءً
يناير 01, 2017 Wakteldjazair ميلتيمديا 0
من المنتظر أن تشارك شركة بلاك بيري في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةCES 2017 , حيث ستعلن في هذا المؤتمر عن آخر هواتفها الذكية المصنعة قبل بلاك بيري الكندية، من خلال إعلانها عن هاتفBlackBerry Mercury .
في تسريب جديد قام السيد “ Roland Quandt “ إحدى المسربين على تويتر بنشر صوره يقال أنها لقطة مأخوذة من هاتف BlackBerry Mercury والتي تبين أن الهاتف سيعمل مسبقاً بنظام التشغيل اندرويد نوجا 7.0 .
وينتظر أن يأتي الهاتف الجديد مع شاشة بحجم 4.5 إنش بدقة 1080 بيكسل مع معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 821 بتردد 2.02 جيجا هيرتز، كما أنه سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت, إضافة لما سبق، فإن هذا الهاتف سيكون مزودا بكاميرا خلفية بدقة 18 ميغا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل .
إعداد: موسى.ط
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