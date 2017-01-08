8 متنافسين على جائزة القاسمي

تتنافس ثمانية عروض مسرحية من عدة دول عربية، على جائزة القاسمي لمهرجان المسرح العربي، الذي تحتضن طبعته التاسعة مدينتي وهران ومستغانم في الفترة من 7إلى 17جانفي الجاري، حسبما أفاد به أمس، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.