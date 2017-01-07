7 قتلى من الشرطة في هجوم لـ”داعش” قرب النجف

بينما أصابوا 17 آخرين من بينهم مدنيون

ذكرت مصادر من الشرطة المحلية، أن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدينة النجف بجنوب العراق أمس، وقتلوا سبعة من رجال الشرطة وأصابوا 17 آخرين بينهم مدنيون.وكان المهاجمون قادمين عبر الصحراء في مركبتين من محيط بلدة القادسية غربي النجف. وعندما أوقفت الشرطة المركبة الأولى لتفتيشها فجر السائق عبوة ناسفة. وفرت المركبة الثانية وأوقفتها الشرطة التي قتلت اثنين من المتشددين داخلها.وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان وزعه أنصاره على الإنترنت. وقال البيان، إن أربعة مسلحين فتحوا النار قبل تفجير سترات ناسفة، وإن مهاجما خامسا نفذ هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة.ولم يتسن على الفور التأكد من صحة أي من هاتين الروايتين.

وتقع النجف على بعد 160 كيلومتر جنوبي بغداد، وهي بعيدة عن أحدث معركة بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية في مدينة الموصل الشمالية. ولم يسيطر التنظيم المتشدد على أي أراض في جنوب العراق، لكنه يتمكن من شن هجمات من آن لآخر في المنطقة التي تقطنها أغلبية شيعية.

واستعادة الموصل ستنهي على الأرجح الخلافة التي أعلنها التنظيم، لكن المتشددين سيظلون قادرين على خوض حرب عصابات في العراق والتخطيط لهجمات في الغرب.

ومنذ بدء هجوم القوات العراقية الذي تدعمه الولايات المتحدة في 17 أكتوبر، تمكنت القوات النخبوية من استعادة ربع الموصل في أكبر عملية في العراق منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن التنظيم سيطرد من البلاد بحلول أفريل.وبدأت المرحلة الثانية من الحملة يوم الخميس بعد توقفها لأسابيع. ودفعت المرحلة الثانية مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خارج عدة مناطق رغم المقاومة الشرسة.

وكالات