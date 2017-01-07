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7 سنوات حبسا لمزوّر شهادات طبية لاقتناء مهلوسات

يناير 18, 2017 مجتمع 0

7 سنوات حبسا لمزوّر شهادات طبية لاقتناء مهلوسات

ألقي القبض عليه في ميترو العاصمة

سلطت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار في حقّ شاب كان بحوزته 300 قرص مهلوس و6 وصفات مزوّرة، بعد تكييف الجنحة من تهمة التزوير واستعمال المزوّر إلى تهمة تحرير شهادة طبية مزوّرة لاقتناء المهلوسات، فيما تمّ تبرئة المتهم الثاني الذي كان برفقته بميترو العاصمة.

المتهم ألقي عليه القبض أثناء تفتيشه بميترو العاصمة، حيث عثر بحوزته على كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ300 قرص، و6 وصفات طبية مزوّرة مسجلة بأسماء مجهولي الهوية وأخرى فارغة عليها ختم طبيب بمستشفى الأمراض العقلية بالشراقة، كما أوقفت الشرطة شابا كان برفقته لم يعثر على أي مهلوسات بحوزته، ثم إحالتهما على التحقيق القضائي.
وصرح المتهم الأول والمتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور وحيازة المخدرات وترويجها وحمل سلاح أبيض، أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أن الوصفات التي كان يحوزها أثناء توقيفه قام بكتابها بأسماء غير معروفة دون قصد وأنه كان يتفنّن بالكتابة باللغة الفرنسية التي يتقنها فقط، أما عن 300 قرص من المهلوسات فقد صرح أنه قام باقتنائها من إحدى الصيدليات بتيزي وزو، دون وصفات طبية من أجل الاستهلاك الشخصي على اعتبار أنه مدمن يتناول أكثر من 15 قرصا في اليوم، نافيا تهمة الترويج، مصرّحا أيضا أنه كان بصدد العلاج بمستشفى الأمراض العقلية بالشراقة للتخلص من الإدمان، أما عن العلاقة التي تربطه بالمتهم الثاني المتابع بتهمة المشاركة بالترويج، فقد أكد عدم علاقة الأخير بالأمر وأنهما التقيا صدفة، وبعد الاستماع للمتورطين في القضية التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا و500 ألف دينار في حق المتهم الأول وتطبيق القانون في حقّ المتهم الثاني، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة.

فايزة. ب

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