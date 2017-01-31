آخر تحديث : يناير 31st, 2017 8:19 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair همسات التعليقات على مـــن حـــرّف كــلام الوزيـــر؟ مغلقة
رد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على تعليقات نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حول تصريحاته بخصوص أن “مستشفياتنا أحسن من المستشفيات الأوروبية”، نافيا ذلك عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، وقال “إن نشطاء الفايسبوك أخذوا المقولة بطريقة خاطئة.. فمن قال إن المستشفيات الجزائرية أفضل من أمريكا؟”، حيث أبدى استغرابه من نسب هذه المقولة له! فمن حرف كلام الوزير؟
يناير 31, 2017 0أكد رئيس جبهة التغير عبد المجيد مناصرة، أمس، خلال مناقشة حزبه قانون الانتخابات الجديد، أن السلطة ستلجأ إلى...
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يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 التعليقات على مـــن حـــرّف كــلام الوزيـــر؟ مغلقة
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