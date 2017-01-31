مـــن حـــرّف كــلام الوزيـــر؟

رد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على تعليقات نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حول تصريحاته بخصوص أن “مستشفياتنا أحسن من المستشفيات الأوروبية”، نافيا ذلك عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، وقال “إن نشطاء الفايسبوك أخذوا المقولة بطريقة خاطئة.. فمن قال إن المستشفيات الجزائرية أفضل من أمريكا؟”، حيث أبدى استغرابه من نسب هذه المقولة له! فمن حرف كلام الوزير؟