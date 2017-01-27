مناصرة فـي مسقط رأسه

آخر تحديث : يناير 27th, 2017 7:32 مساءً
يناير 27, 2017 Wakteldjazair همسات 0
ينشط اليوم رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، تجمعا شعبيا بقاعة مركز التسلية العلمية كشيدة بباتنة. ويأتي التجمع في إطار تحضير الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة التي سيدخلها هذه المرة بقوائم مشتركة مع حركة مجتمع السلم، بعدما قرر الحزبين ترسيم الوحدة بينهما، فماذا سيقول الوزير السابق في مسقط رأسه؟
يناير 27, 2017 0تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
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