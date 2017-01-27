مناصرة فـي مسقط رأسه

ينشط اليوم رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، تجمعا شعبيا بقاعة مركز التسلية العلمية كشيدة بباتنة. ويأتي التجمع في إطار تحضير الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة التي سيدخلها هذه المرة بقوائم مشتركة مع حركة مجتمع السلم، بعدما قرر الحزبين ترسيم الوحدة بينهما، فماذا سيقول الوزير السابق في مسقط رأسه؟