عنتر يحي يدعم “الخضر”

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 6:53 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair دولي 0
بشأن الصراع الدائر فـــي سوريـــا
مستشار روســـي لـــدي ميستــــورا يعتبـــــــــر محادثات جنيف مجدية
@ قال فيتالي نومكين، المستشار الروسي لستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أمس، إنه ما زال يعتبر محادثات جنيف بشأن الصراع الدائر في سوريا مجدية.وقال للصحفيين “أنا واثق أن يوم الثامن من فيفري ستجرى محادثات في جنيف وعملية التركيز على إيجاد حل سياسي ستستمر.”وبدأت روسيا في الفترة الأخيرة مسعى لإجراء محادثات سلام منفصلة بشأن سوريا في استانة عاصمة قازاخستان في وقت لاحق هذا الشهر.
وتدعم تركيا كذلك محادثات استانة التي لا تشمل الولايات المتحدة التي قادت محادثات جنيف. وكالات
يناير 16, 2017 0نشر الدولي السابق، عنتر يحيى، ليلة أمس، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” يعبر فيها عن مواصلة دعمه لتشكيلة...
يناير 16, 2017 0
يناير 16, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...