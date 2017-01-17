عنتر يحي يدعم “الخضر”

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يناير 17, 2017 دولي 0

بشأن الصراع الدائر فـــي سوريـــا
مستشار روســـي لـــدي ميستــــورا يعتبـــــــــر محادثات جنيف مجدية
@ قال فيتالي نومكين، المستشار الروسي لستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أمس، إنه ما زال يعتبر محادثات جنيف بشأن الصراع الدائر في سوريا مجدية.وقال للصحفيين “أنا واثق أن يوم الثامن من فيفري ستجرى محادثات في جنيف وعملية التركيز على إيجاد حل سياسي ستستمر.”وبدأت روسيا في الفترة الأخيرة مسعى لإجراء محادثات سلام منفصلة بشأن سوريا في استانة عاصمة قازاخستان في وقت لاحق هذا الشهر.
وتدعم تركيا كذلك محادثات استانة التي لا تشمل الولايات المتحدة التي قادت محادثات جنيف. وكالات

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