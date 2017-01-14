ليكنس:”إذا ركزنا على نقاط قوتنا سنفوز على زيمبابوي”

ماندي قائدا لـ”الخضر” وبراهيمي نائبا له

عقد الناخب الوطني جورج ليكنس، صبيحة أمس، ندوة صحفية في ملعب “فرانس فيل”، حيث أكد أنه ليس متخوفا من المنتخب الزيمبابوي الذي سيواجهه عشية اليوم، مؤكدا في نفس الوقت، على أن الجزائر مطالبة باستغلال نقاط قوتها من أجل تحقيق الفوز، فقال: “لسنا قلقين من مواجهة زيمبابوي، إذا ركزنا على نقاط قوتنا فسنحقق الفوز”.

وعبر التقني البلجيكي عن عزم أشباله على تحقيق الفوز في أول مباراة ودخول المنافسة بقوة، حيث اعتبر أن الموعد مهم فقال: “نريد حقا تحقيق الفوز، حضرنا بشكل رائع وبجدية كبيرة لهذا الموعد، نحن جاهزون”. ولم يخف ليكنس رضاه بالروح التي أظهرها اللاعبون في التحضير لهذه المنافسة، فأضاف: “الجدية والانضباط ميزا اللاعبين في التحضيرات، وهذا هو المطلوب”. وعن المنافس، أكد ليكنس أنه حذر لاعبيه، خاصة أن منتخب زيمبابوي يمتلك إمكانيات جيدة، فقال: “زيمبابوي فريق محترم ويمتلك قدرات جيدة، لقد أثبتوا ذلك أمام منتخب قوي مثل الكاميرون”.

كما طمأن الناخب الوطني الجميع عن حالة الثنائي براهيمي وسوداني، فقال: “يتواجد براهيمي وسوداني في حالة بدنية جيدة، هما جاهزان لخوض كأس إفريقيا، المنافسة إيجابية بين اللاعبين”.

أكد مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة الناخب الوطني جورج ليكنس صبيحة أمس، أنه جاهز لتحمل المسؤولية عقب اختياره قائدا للمنتخب الوطني، وأردف قائلا: “إنه لشرف لي أن أكون قائدا للمنتخب الوطني، علاقتي مميزة مع اللاعبين ومن شأنها أن تسهل كثيرا من مأموريتي، خصوصا وأنني أعرف طريقة تفكير باقي اللاعبين، ما سيساعدني على تأطير المجموعة من دون شك”، مدافع ريال بيتيس الإسباني، أكد بأنه لا يخاف من شارة القيادة لا لشيء، إلا لكونه قد سبق له وأن كان قائدا في فريقه السابق رانس الفرنسي، وهي التجربة التي قال بأنها ستساعده على أداء مهمته فوق أرضية الميدان.

وفصل المدرب الوطني في هوية القائد الجديد لـ”الخضر”، حيث كلف ماندي بتولي المهمة، فيما سيكون ياسين براهيمي نائبا له، مع العلم أن الأول استلم شارة القائد في مباراة موريتانيا الودية لأول مرة، فيما استلمها الثاني في مباراة نيجيريا بعد تغيير القائد الأول آنذاك كارل مجاني.



أحمد.ح