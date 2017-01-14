تبــــون غاضــــب!

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يناير 14, 2017 ميلتيمديا 0

“هواوي” تـــؤكـــد موعــــد الإعـلان الرسمي عن هواتف  P10 المميزة
 
أعلنت هواوي رسمياً عن الموعد المحدد للإعلان عن هواتفه الجديدة P10 وP10 بلس، الموافق للـ26 من شهر فيفري المقبل وأثناء مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة.
من المتوقع أن تأتي الهواتف الجديد بشاشة قياسها 5.5 إنش وبدقة كواد إتش دي بدقة 1440بـ2560 بكسل، بالإضافة إلى المعالج القوي “هاي سيليكون كيرين 960”.
أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي، ستكون بسعة 6 جيغابايت مما يوفر سرعة أكبر في معالجة البيانات وأكثر قوة في الأداء، مع معالج الرسوميات مالي G71 MP8، وكاميرا خلفية من نوع Leica.
والفارق الوحيد ما بين الهاتفين هو الشاشة المنحنية الأطراف التي من الممكن أن نراها في الهاتف P10 بلس.

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