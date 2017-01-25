60 حيــــّا بقسنطينــــة دون مــاء

العجز بلغ 200 ألف متر مكعب

يقدر حجم العجز الحالي للمياه الصالحة للشرب بولاية قسنطينة بـ 200 ألف متر مكعب لليوم، فيما تقدر الاحتياجات الحقيقية لولاية قسنطينة التي يقطن بها مليون و139 ألف و949 نسمة من المياه الصالحة للشرب في آفاق 2030 بـ 500 ألف متر مكعب لليوم من أجل تزويد عديد الأحياء المحرومة من الماء الشروب.

يعرف 60 حيا خاصة في التوسعة الغربية والجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي، ومختلف برامج الإسكان الجديدة عبر الولاية كالرتبة، بكيرة، عين عبيد، ماسينيسا، عين نحاس إضافة إلى بعض المناطق ببلدية عين سمارة وعين عبيد، المدينة الجامعية بعلي منجلي، وكذا المنشآت الرياضية والفندقية تغطية متذبذبة وشح الحنفيات، حيث يعاني سكان العديد من الأحياء والمناطق بقسنطينة من شح الحنفيات أو نقص في تزويدهم بالماء الصالح للشرب.

وحسب آخر دراسة لمديرية الري فقد تجاوز عدد النقاط السوداء بالولاية أزيد من 60 منطقة، وببلدية قسنطينة تم إحصاء 12 نقطة سوداء تخص عدة أحياء منها حي صالح باي الغراب، الكيلومتر السابع ببوصوف، حي بن الشرقي، حي أول نوفمبر 1954، جامع الطرشة، حي بليلي وباشطارزي، مزرعة واد يعقوب بزواغي، المنطقة العليا بسيساوي، بوزحزح و بن محمود، حي النعجة الصغيرة، تافرنت، حي بن شرقي 1200 ساكن.

أما ببلدية الخروب، فقد تم إحصاء 09 نقاط سوداء منها 05 أحياء بالبلدية الأم وهي تحصيص الوفاء، حي 100 مسكن ماسينيسا، حي 550 مسكن مدعم، المذبح القديم، حي 20 أوت 55، منطقة عين نحاس، منطقة صالح دراجي وعيساني عمار، حي علوك عبد الله، حي 05 عين الباي.

وببلدية اولاد رحمون هناك 04 نقاط سوداء وهي محطة أولاد رحمون بالبلدية الأم، مزرعة بدوي وحاج بشير إعادة شبكة، القراح وبونوارة القرية القديمة وحي المغرب ببلدية عين سمارة تتوزع النقاط السوداء بمركز البلدية تتطلب الربط من عنان دراجي ولحميد على مساحة 7 كلم بغلاف مالي يقدر بـ 12 مليون دينار، وقد تم الانطلاق في إجراءات إطلاق المشروع ضمن البرنامج القطاعي للتنمية.

أما بلدية عين عبيد، فتوزعت النقاط السوداء بها في كل من حي بولقناف، بير كراطس، زهانة وبرج مهيريس والتي تتطلب زيادة في نسبة التدفق على أن يكون ضمن مشروع التأمين، أما بأحياء اولاد جبنون، اولاد مبارك، سكرانية وبرج مهيريس، وببلدية مسعود بوجريو بها 02 نقاط سوداء، الأولى عبر مناطق متفرقة تتطلب إنجاز قناة على امتداد 13 كلم انطلاقا من خزان بن شرقي إلى منطقة صالح باي والثانية بالبلدية مركز وتتطلب انجاز 04 آبار، الغلاف المالي المطلوب 30 مليون دينار.

وببلدية حامة بوزيان بها07 نقاط سوداء بكل من منطقة بكيرة، حي قايدي عبد الله، حي بن يونس، دبابية، رمادة، حي شاوش مصطفى، حي جلولية، تتطلب إنجاز خزانات للمياه ومناقب ومحطة ضخ بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 338 مليون دينار.

وببلدية ديدوش مراد، تتوزع النقاط السوداء بها بكل من بني مستينة، حفصة، كرابة، الطبة، عين بسام، دراع بني وقاد وتتطلب خزانات للمياه والربط انطلاقا من خزان بني حميدان أما النقطة السوداء بمنطقة عيون السعد تتطلب انجاز خزان مائي ومحطة ضخ، المبلغ المقترح لإنجاز هذه المشاريع يقدر بـ 155 مليون دينار.

تأخر تأهيل سد حمام قروز سبب تذبذب التزويد بالمياه

من أبرز أسباب تذبذب تزويد ولاية قسنطينة بالماء الشروب هو تأخر تأهيل محطة الضخ بسد حمام قروز الذي كان يزود الولاية بـ 43 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب منذ 1990، وهو حاليا متوقف بسبب قدم معدات محطة المعالجة والتلوث وكذا تأخر تجسيد مشروع إعادة تأهيل المحطة الذي أسند لمؤسسة سياكو منذ 2010.

وتصل حاليا كثافة توزيع المياه الصالحة للشرب بالولاية من المياه الجوفية والسطحية المحولة إلى ولاية قسنطينة إلى 357 ألف 483 متر مكعب في اليوم بعد أن تم وضع حيز الخدمة نظام التحويل انطلاقا من سد بني هارون ما سمح بتحسين التوزيع بولاية قسنطينة منذ 2007، حيث يضخ 227 ألف 791 متر مكعب في اليوم محولة من سد بني هارون أي بنسبة 64 بالمائة، و129 ألف 692 متر مكعب يوميا من المياه الجوفية ما يعادل 36 بالمائة، هذا وتبلغ شبكات الإمداد والتوزيع 3000 كلم، إضافة إلى 22 خزانا للمياه بسعة إجمالية تقدر بـ 232 ألف و25 متر مكعب و67 محطة ضخ للمياه الصالحة للشرب فيما يقدر معدل الربط بالولاية بـ 98 بالمائة.

وفيما يخص نسب التوزيع بالولاية، فقد تباينت بين البلديات وكذا على مستوى البلدية الواحدة حيث أن 77 بالمائة من إقليم الولاية يزود بالمياه الصالحة للشرب 24 ساعة/24 ساعة، 11 بالمائة بصفة يومية، 10 بالمائة 1/ 2 و02 بالمائة 1/ 3 وذلك بالمناطق المسيرة من قبل شركة سياكو، فيما لا تزال بلديات خارج تسيير المؤسسة منها منطقة واد حميميم بالخروب، 9 مشاتي ببلدية زيغود يوسف الدغرة، بن جدو، صداح، عيد دالية، بن فطيمة، ميهوبي، قصر النرجة، سيدي لخضر، صايفي ببلدية حامة بوزيان أربع مناطق قراف، بوخلف، رمادة، دبابية و06 مناطق ببلدية ديدوش مراد بني مستينة، زنشة، عين بسام، حفصة، دشرة، عيون السعد بدائرة ابن زياد 14 مشتة المالحة، الفروج، باب طروش، العناب، العزاب، فار الله، القرية، ولجة القاضي وعين تراب و5 مناطق ببلدية مسعود بوجريو عين لكبيرة، كاف بني حمزة، ضرسون، بوحصان عبد الله، مسيدة، أما بالنسبة للتموين عبر المياه الجوفية يتم انطلاقا من حامة بوزيان، الخروب وبومرزوق إضافة إلى مصادر المياه الجوفية انطلاقا من بعض الولايات المجاورة والتي تزود الولاية بـ 129 ألف 692 متر مكعب يوميا.

عديد المشاريع مقترحة لسد العجز المطروح

ولسد العجز المطروح والقضاء على مشكل تزويد الأحياء سالفة الذكر، سيشرع قريبا في إنجاز عديد المشاريع، واقتراح أخرى، وببلدية قسنطينة بلغت قيمة الغلاف المالي المتوقع للمشاريع 765 مليون دينار جزائري.

وببلدية الخروب تم اقتراح عدة مشاريع التي تتطلب في مجملها مبلغ 145 مليون دينار تتعلق بإعادة وإصلاح الشبكات، وببلدية اولاد رحمون فبلغت قيمة الغلاف المالي للمشاريع يقدر بـ 50 مليون دينار، وبعين اسمارة سيشرع في إنجاز عدة مشاريع تتطلب 40 مليون دينار، مجمل العمليات التي تتطلب 120 مليون دينار هي المشاريع التي تتطلب غلافا ماليا يصل إلى 210 مليون دينار.

ببلدية ابن باديس هناك ثلاث عمليات مقترحة تخص كل من ابن باديس مركز إعادة تأهيل شبكة المياه، مناطق متفرقة تتطلب محطات نافورة وخلق مصادر جديدة وعملية بأحياء شاوي، زعرورة وسيدي عمر تتطلب إنجاز 03 خزانات بسعة 300 متر مكعب، بلدية زيغود يوسف اقترحت مديرية الموارد المائية عمليتين، الأولى بخمس مشاتي على امتداد 1500 هكتار صايفي، سفرتونة، سليماني وقريني والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وعملية بمشتة عين أم لصايب وبربايقة وبلدية بني حميدان بها عمليتان الأولى بمناطق متفرقة كالمرة، الحمري، عين تالة، سيدي دريس تتطلب إنجاز فوراج هي حاليا في طور الانجاز ضمن البرنامج القطاعي للتنمية 2016 وعملية بعين حامة1 و2 من أجل إنجاز شبكة وخزان مائي بسعة ألف متر مكعب تتطلب في مجملها 40 مليون دينار.

وببلدية ابن زياد، اقترحت عمليتان، الأولى بالبلدية مركز وأخرى تخص مشتة المالحة وفار الله انطلاقا من “فوراج” حاج حمزاوي على مسافة 10 كلم، العمليتان تتطلبان غلافا ماليا يقدر بـ 90 مليون دينار.

بالنسبة للمشاريع المقترحة لتدعيم قطاع المياه بالولاية هناك مشروع خاص بتأمين وتدعيم قطاع المياه الصالحة للشرب بالجزء المتبقي من المنطقة الشمالية للولاية قيد الانجاز، محطة لإزالة الكربون بحامة بوزيان، مشروع توسيع محطة المعالجة لسيدي خليفة بولاية ميلة ومشروع حماية سد قروز من التلوث و اعادة تأهيل معدات محطة المعالجة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشروع قيد الانجاز لدعم و تأمين قطاع المياه الصالحة للشرب المنطقة الجنوبية و جزء من المنطقة الشمالية للولاية الذي يضمن التوزيع بـ عين عبيد، بن باديس، اولاد رحمون و مناطق متفرقة إضافة إلى المنطقة العلوية من مدينة قسنطينة، بكيرة حامة بوزيان وديدوش مراد، من جهة أخرى يعول كثيرا على سد بني هارون الذب بلغت نسبة امتلائه مؤخرا 94 بالمائة بما يعادل 960 مليون متر مكعب، وهو ما سيضمن تزويد جزء كبير من سكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب على أفاق 2017، ما من شأنه التقليل من العجز المطروح.

إعداد/وهيبة عزيون